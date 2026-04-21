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Los padres de un menor asesinado por otro de 15 años exigen cambios en la Ley del Menor: "La vida de mi hijo no vale cinco años"

Cinco familias de jóvenes asesinados por menores de edad han llevado al Congreso 100.000 firmas para solicitar una reforma de la Ley del Menor.

Imagen de padres de Daniel

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Alba Gutiérrez
Publicado:

En 2024 se registraron 120 homicidios perpetrados por menores, según los datos de la Fiscalía General del Estado. Esa cifra supone un aumento de un 18,8% si lo comparamos con el año anterior. Ante estos datos, varias familias de jóvenes que han sido asesinados por menores de edad han acudido al Congreso para entregar más de 100.000 firmas recogidas en Change.org. Con esta acción, los familiares de las víctimas reclaman una reforma de la Ley del Menor al considerar que las sanciones actuales son"insuficientes" y "de vergüenza", ya que en muchos casos se reducen al internamiento en régimen cerrado.

Precisamente, esas familias exigen un cambio en la Ley del Menor, que data del año 2000. Consideran que esta ley "está obsoleta" porque la sociedad ha "evolucionado". En Más Espejo hemos hablado con Manoli y Francisco, padres de Daniel, un menor que fue apuñalado por otro de 15 años.

"El asesino de mi hijo no tenía ni los 16 años, pero fue un hombre para matar"

Manoli ha explicado que al asesino de su hijo "le faltaban 28 días para cumplir 16 años". Asegura que mataron a Daniel el pasado 2 de julio y continúa en el centro de menores con "una condena de cinco años por asesinato y una por robo". Ambos han detallado que están reclamando que "la Ley del Menor se endurezca en casos graves y muy graves" asegurando que ni la vida de su hijo ni la de nadie "vale cinco años" y les parece "una vergüenza" esa condena, sabiendo que "en otros países van más adelantados en este tema".

Asimismo, han afirmado que un "asesino no tiene edad" detallando que "el asesino de mi hijo no tenía ni los 16 años pero fue un hombre para matar". Además, ha reiterado que el juez les dice "que no puede ponerle ni un día más de condena" porque no se lo permite la Ley del Menor vigente.

Tal y como han detallado, el asesino "quiso robarle el móvil a Daniel, su hijo se fue del lugar y acudió a una parada de autobús". Al estar en la parada del autobús, el asesino fue hasta ese lugar y le asestó "tres puñaladas en el antebrazo y una cuarta en el corazón, que fue la que lo mató". Tras el ataque, Daniel pudo llamar a los servicios de emergencia asegurando que "lo habían apuñalado" y posteriormente, "se desvaneció".

Según ha detallado la abogada Montse Suárez, "este debate está también en Europa" y en España "intentan igualar a una edad penal que sea inferior a los 14 años". En su opinión, "la reeducación de los menores de edad no es suficiente para evitar una reincidencia y en las violencias domésticas se ven incrementadas".

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