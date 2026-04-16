Familias de jóvenes asesinados piden un endurecimiento de la Ley del Menor: "Actúan con una madurez aterradora"

Un total de cinco familias de jóvenes asesinados por menores de edad en España acuden este jueves al Congreso de los Diputados para presentar las más de 100.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para solicitar el endurecimiento de la Ley del Menor.

El objetivo es reclamar una reforma de dicha ley, ya que consideran que las penas actuales son "insuficientes" e incluso de "de vergüenza" porque, en muchos casos, se limitan al régimen de internamiento cerrado y, en el mejor de los casos, la pena máxima para menores de entre 14 y 15 años por un presunto delito de homicidio oscila entre uno y cinco años de internamiento, tal y como figura en la Ley Orgánica 5/2000.

Una de las familias impulsoras es la de Juan, el joven asesinado en Tárrega (Barcelona) por un menor de edad. Su madre, Silvia Guerrero, explica que "la Ley del Menor, tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores que actúan con una madurez aterradora"

Guerrero ha elegido esta fecha para registrar las más de 65.000 firmas que ha recabado, que se suman a las más de 100.000 reunidas entre todas las familias, porque su hijo cumpliría este viernes 19 años.

La lucha de cinco familias

Francisco José Márquez, el padre del joven que fue asesinado en la madrugada del martes 2 de julio en el poblado Alfonso XIII en la localidad de Isla Mayor (Sevilla), es uno de los afectados que reclaman una reforma. El autor del crimen de su hijo fue condenado el pasado mes de marzo a seis años de internamiento en régimen cerrado, así como tres años de libertad vigilada con asistencia educativa, dado que en el momento de los hechos tenía 17 años.

Junto a estos, también forma parte de la iniciativa el padre de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que fue asesinado cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween. El juzgado impuso entonces al culpable de los hechos nueve años de internamiento en régimen cerrado complementado con una medida de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa y lo declaró coautor de un delito de asesinato y de un delito de robo con violencia con uso de armas, en grado de tentativa en el segundo de los delitos.

La familia de Alejandro Ortega Romero, es otra de las protagonistas, el joven fue asesinado con 16 años en el recinto ferial de El Arenal (Córdoba) cuando celebraba un cumpleaños con sus amigos. El agresor se acercó para quitarles una botella y acabó asestándole varias puñaladas. El joven acusado de los hechos fue condenado a ocho años de internamiento terapéutico en salud mental en régimen cerrado y, después, cinco años más de libertad vigilada con asistencia educativa, por un delito de asesinato con alevosía y hurto leve.

También estarán presentes los familiares de Leticia Rosino, asesinada en Castrogonzalo (Zamora). En este caso, denuncian que el autor del crimen, menor en el momento de los hechos, quedará en libertad el próximo 3 de mayo tras cumplir ocho años de internamiento.

"Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Nadie nos va a devolver a nuestros niños, ninguna pena parece suficiente pero, desde luego, lo que hay ahora no es justicia", ha concluido José Márquez.

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