Pagar 11.000 euros por ver casi 2 minutos de oscuridad: así funciona el negocio del eclipse

Atención al acontecimiento que España vivirá este verano. El llamado "gran eclipse" atraerá a más de 5 millones de visitantes y ya está provocando un auténtico terremoto en el sector turístico. La franja donde se podrá observar en su máximo esplendor, A Coruña, Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, se ha convertido en el epicentro de una burbuja de precios.

Arrancamos nuestra investigación en A Coruña: hostales por 800 euros la noche y apartamentos que alcanzan los 1.354 euros. En Asturias, la situación escala rápidamente con alojamientos que llegan hasta los 2.600 euros por una sola noche, del 12 al 13 de agosto. Pero lo más llamativo lo encontramos en Castilla y León. En León, ofertas de 5.600 y 7.400 euros compiten con un apartamento en el centro histórico que alcanza los 11.451 euros. Sí, ha oído bien: más de once mil euros por una noche. En Soria, una casa rural llega a los 10.800 euros. Y en Teruel, donde la oferta es más limitada, un loft se alquila por 2.678 euros.

Y todo esto, insistimos, por una sola noche. La picaresca tampoco se queda atrás. Surgen anuncios particulares que ofrecen terrazas en Salou por 900 euros la hora. El eclipse solar se ha convertido, sin duda, en un negocio total. Todo por un fenómeno que apenas durará 1 minuto y 43 segundos.

Experiencias gastronómicas para acompañar al eclipse solar

Mientras tanto, el sector turístico celebra cifras récord. En Galicia, la ocupación ya supera el 82%, muy por encima de lo habitual. Desde el Hotel Finisterre, su director asegura que la demanda internacional ha sido clave, con reservas realizadas con meses de antelación. Preparan experiencias gastronómicas especiales para acompañar el evento. En la Comunidad Valenciana, especialmente en la zona de Castellón, los hoteles cuelgan el cartel de completo. En Peñíscola, ya organizan actividades específicas: gafas homologadas, zonas habilitadas para la observación y una fuerte presencia de turistas extranjeros.

El eclipse también impulsa propuestas más exclusivas. En Ribera de Duero, algunas bodegas ofrecen experiencias completas: visita a viñedos, observación del fenómeno y cena tradicional. Todo ello desde 120 euros sin alojamiento, o a partir de 790 euros para dos personas con estancia incluida.

El interés es máximo y la demanda no deja de crecer. La pregunta ahora es inevitable: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el turista por no perderse un minuto de oscuridad histórica?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.