Rosalía, galardonada como Mujer del Año por la revista Billboard

La revista Billboard ha elegido a Rosalía como Mujer del Año 2026. La artista catalana sigue imparable no solo encima del escenario sino también fuera. El medio especializado en la industria musical destaca que "Rosalía ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo".

"Creativa y visionaria" escriben de ella para argumentar el galardón que se entregará en una ceremonia el próximo 23 de abril. Concretamente Rosalía ha firmado siete números uno en Latin Airplay, nueve top 10 en Hot Latin Songs y nueve títulos en el Billboard Hot 100.

Este premio lo recibe la cantante inmersa en su gira por su último disco 'Lux' que el pasado viernes publicó completo en digital. Las canciones 'Focu 'Ranni', 'Novia Robot' y 'Jeanne' solo estaban hasta ahora en los formatos en físico -vinilo y CD-.

'Lux', se convirtió en el mayor debut de un disco femenino de una artista hispana en la historia de Spotify, y disparó las cifras en todas las plataformas. En 'Lux' suenan lenguas como el ucraniano, japonés, mandarín, inglés o catalán, aunque el castellano sigue siendo el hilo conductor. Los temas viajan entre el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop, con títulos como 'Dios es un stalker', 'Sauvignon Blanc', 'La rumba del perdón', 'Reliquia' o 'Mio Cristo Piange Diamanti'.

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