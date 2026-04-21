“Abre los oídos”: Jorge Fernández aconseja a Ana que escuche los consejos del público

Ana estaba desconcertada cuando el público ha empezado a gritarle para que usara el gajo de ‘todas las vocales’, tras caer en el gajo de los 200€ y doblarlo al repetir consonante.

Esto ha hecho que el panel se rellene casi al completo y Ana pueda conservar el dinero ganado sin comprar vocales, algo que, la concursante burgalesa ha aprovechado, alcanzando los 550€.

Además de su primera ola, que ha prolongado para cuándo fuera la ocasión ideal, Ana también ha conseguido el gajo del ‘empiezo yo’ justo antes del panel con bote, situándose en primera posición para jugar la final