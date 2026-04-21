Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 21 de abril

“Abre los oídos”: Jorge Fernández aconseja a Ana que escuche los consejos del público

Los nervios de la concursante del atril rojo han hecho que se olvide por completo de que contaba con el gajo de ‘todas las vocales’ en su atril.

2_Ana

“Abre los oídos”: Jorge Fernández aconseja a Laura que escuche los consejos del público

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Ana estaba desconcertada cuando el público ha empezado a gritarle para que usara el gajo de ‘todas las vocales’, tras caer en el gajo de los 200€ y doblarlo al repetir consonante.

Esto ha hecho que el panel se rellene casi al completo y Ana pueda conservar el dinero ganado sin comprar vocales, algo que, la concursante burgalesa ha aprovechado, alcanzando los 550€.

Además de su primera ola, que ha prolongado para cuándo fuera la ocasión ideal, Ana también ha conseguido el gajo del ‘empiezo yo’ justo antes del panel con bote, situándose en primera posición para jugar la final

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

2_Ana

“Abre los oídos”: Jorge Fernández aconseja a Ana que escuche los consejos del público

Hija de famosos acusada de bullying.

La hija de una pareja muy famosa de la crónica rosa, supuesta acosadora de un compañero de clase: "Maricón, no vales una mierda"

1_Laura

Laura consigue una ola de 575€ en el primer panel en el que logra ganar dinero

Imagen Juanma Moreno
Elecciones Andalucía

Juanma Moreno marca distancias con Isabel Díaz Ayuso: "Cuanto menos actores haya en el escenario, mejor"

Carioca rebozada con salsa tártara de soja
Para 4 personas

Carioca rebozada con salsa tártara de soja, de Karlos Arguiñano: un pescado muy jugoso y fácil de hacer

Imagen precio pisos
Eclipse solar

Pagar 11.000 euros por ver casi 2 minutos de oscuridad: así funciona el negocio del eclipse

El próximo eclipse solar que cruzará España este verano ha desatado una auténtica fiebre turística y también una escalada de precios sin precedentes. Habitaciones, apartamentos e incluso terrazas se alquilan a cifras desorbitadas por una sola noche.

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"
Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Con ingredientes sencillos y naturales, Karlos Arguiñano ha preparado una sopa muy digestiva en solo 20 minutos. Toma nota y disfruta cuidando tu salud sin renunciar al sabor.

Imagen de carreras ilegales

Las carreras ilegales, con menores entre el público: "Les llevan como si fueran a comer una hamburguesa al centro comercial"

Imagen del cirujano de La Maestranza

Última hora del estado de salud de Morante de la Puebla; estas son las consecuencias a las que se podría enfrentar el torero en su recuperación

Críticas a la regularización de inmigrantes.

¿Qué opinan los agricultores de la regularización de inmigrantes del Gobierno? "Se está desaprovechando la oportunidad de ofrecer una oferta de empleo"

Publicidad