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Investigan en Barcelona a un hombre por vender miel adulterada con un medicamento sexual

La Guardia Civil ha investigado a un hombre en Barcelona por vender sobres de miel que contenían sildenafilo, un compuesto usado en fármacos para la disfunción eréctil.

La miel adulterada con un medicamento sexual

La miel adulterada con un medicamento sexual

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Claudia Justes
Publicado:

La Guardia Civil investiga en Barcelona a un hombre por la venta de sobres de miel adulterados con sildenafilo, el principio activo de medicamentos para la disfunción eréctil comercializados bajo marcas como Viagra. El caso se enmarca en una actuación contra posibles delitos relacionados con la salud pública y el contrabando, tras detectarse la comercialización de este producto sin autorización sanitaria. En total, se han intervenido 246 sobres de Royal Honey.

Dos actuaciones realizadas en el mismo establecimiento

La investigación se inició dentro de la operación 'Nihari', centrada inicialmente en la detección de defraudaciones de fluido eléctrico en distintos supermercados de Barcelona. En el transcurso de una de las inspecciones, los agentes identificaron irregularidades en un establecimiento y abrieron diligencias contra su responsable por un presunto delito de fraude eléctrico. Durante esa misma actuación, localizaron bajo el mostrador 160 sobres de miel de la marca Royal Honey, fabricados en Tailandia, que fueron intervenidos.

Ante las sospechas sobre la naturaleza del producto, la Guardia Civil remitió muestras a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El análisis confirmó la presencia de sildenafilo, una sustancia con efectos farmacológicos cuya venta está regulada y que puede provocar efectos adversos graves si se consume sin control médico, especialmente en personas con determinadas patologías o que toman otros medicamentos.

Al no declarar este principio activo en su etiquetado, los sobres pasan a ser considerados medicamentos ilegales, lo que prohíbe su comercialización. Tras conocer los resultados, los agentes intentaron localizar al responsable del local para notificarle su condición de investigado por un delito contra la salud pública.

Sin embargo, al no lograr contactar con él, regresaron posteriormente al establecimiento y comprobaron que el producto seguía a la venta. En esta segunda intervención, hallaron otros 86 sobres expuestos en el mostrador. El investigado presentó una factura que resultó ser falsa.

La investigación apunta que, pese a la primera incautación, el producto fue reintroducido en el circuito comercial, continuando su venta de forma ilegal.

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