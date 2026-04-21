Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Disfrútalo

Los motivos para ver ¿A qué estás esperando?: Placer femenino, risas y un alegato a la amistad

Los actores nos dan las claves para disfrutar de la serie basada en la novela de Megan Maxwell que se estrena el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Las actrices nos dan las claves

Los motivos para ver ¿A qué estás esperando?: Placer femenino, risas y un alegato a la amistad

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Alba Planas ha asegurado que los espectadores no se pueden perder la ficción porque se van a reír mucho y se van a ver reflejados en los personajes, “van a descargar mucho” ha afirmado la actriz que da vida a Ruth.

“Va del placer femenino y se cuenta la sexualidad desde el lado de la mujer” ha confesado Adriana Torrebejano. Anna Moliner nos invita a ver ¿A qué estás esperando? porque es una celebración de la amistad y del amor, “es una historia muy necesaria y juguetona”.

Antonia San Juan nos ha hablado del encuentro de dos familias pertenecientes a clases sociales muy diferentes en la serie, Llum Barrera ha hecho hincapié en el elenco, “todos suman” ha dicho la actriz.

Disfruta del estreno de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Ginger presenta las familias de ¿A qué estas esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

Las actrices nos dan las claves

Los motivos para ver ¿A qué estás esperando?: Placer femenino, risas y un alegato a la amistad

6
En tierra lejana | 20 de abril

Sadakat secuestra a Nare y la obliga a volver con Ozkan a la fuerza

5
En tierra lejana | 20 de abril

Mine destapa lo que Cihan no quiere confesar: “Empiezas a sentir algo por Alya”

4
En tierra lejana | 20 de abril

Cihan admite haber ordenado el ataque contra Ecmel para salvar a Kaya

El líder del clan Albora ha irrumpido en la habitación del hospital para plantar cara a la familia de Sahin.

3
En tierra lejana | 20 de abril

"Yo también renuncio a ti": el doloroso adiós de Alya ante la tumba de Boran tras descubrir su mentira

Rota por la traición que ha descubierto en el vídeo, la doctora ha acudido al cementerio para devolverle a su difunto marido el símbolo de un amor que ahora siente como una farsa.

2

“No me divorciaría de ella ni aunque quisiera”: Cihan planta cara a Sadakat y blinda su matrimonio con Alya

1

“Me duele el alma”: el aparatoso accidente de Alya tras descubrir la traición de Boran

Claudia pilla a Salva y Mabel en actitud cariñosa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia pilla a Mabel y Salva en actitud cariñosa

Publicidad