Los motivos para ver ¿A qué estás esperando?: Placer femenino, risas y un alegato a la amistad

Alba Planas ha asegurado que los espectadores no se pueden perder la ficción porque se van a reír mucho y se van a ver reflejados en los personajes, “van a descargar mucho” ha afirmado la actriz que da vida a Ruth.

“Va del placer femenino y se cuenta la sexualidad desde el lado de la mujer” ha confesado Adriana Torrebejano. Anna Moliner nos invita a ver ¿A qué estás esperando? porque es una celebración de la amistad y del amor, “es una historia muy necesaria y juguetona”.

Antonia San Juan nos ha hablado del encuentro de dos familias pertenecientes a clases sociales muy diferentes en la serie, Llum Barrera ha hecho hincapié en el elenco, “todos suman” ha dicho la actriz.

Disfruta del estreno de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.