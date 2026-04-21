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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Kira Miró nos abre la puerta a su faceta más desconocida

La actriz acumula 25 años de carrera en los que sigue encontrando proyectos que la ilusionen. Siempre rodeada de los suyos, Kira Miró se ha convertido en una de las artistas más queridas de nuestro país.

Kira Miró

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Kira Miró lleva ya media vida dedicada a su mayor pasión: la interpretación. La actriz, nacida en una saga de artistas, acumula 25 años de carrera, en la que ha hecho más de treinta películas, 21 series de ficción y cinco obras de teatro.

Su debut en la televisión fue en Antena 3, cuando apenas tenía 19 años y presentaba Desesperado Club Social. Desde entonces, su talento le ha llevado convertirse en una de las actrices más relevantes de nuestro país.

Hoy, Kira Miró presenta nuevo proyecto, Cómo hemos llegado a esto, una comedia que, pese a su larga trayectoria, sigue devolviéndole la ilusión. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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