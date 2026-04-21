Laura consigue una ola de 575€ en el primer panel en el que logra ganar dinero

Mientras que Ana y Manolo han avanzado en sus marcadores, la concursante del atril amarillo no había logrado sumar ninguna cantidad económica debido a errores que la han hecho ceder el turno a sus compañeros.

Laura ha caído en el gajo del exprés con el panel vacío, lo que ha hecho que la concursante lo ignore por completo. Han sido varios gajos de 75€ y su acierto al comprar vocales lo que le ha permitido optar a la ola.

A diferencia de Ana y a tan solo 75€ de poder conseguir su primera ovación, la Barcelona sí se ha arriesgado a tirar una vez más, alcanzando un marcador de 575€, que le ha bastado para resolver el panel.