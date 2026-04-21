Ana gana un último panel de 625€ y pasa a jugar el panel final

Aunque la diferencia con los demás concursantes era notable, que uno de los dos hubiera caído en el bote le habría dejado a Ana a las puertas de jugar la final, a pesar de tener un marcador de más de 1.500€.

La concursante se ha llevado un gran susto fallando al comprar un vocal, lo que la dejaba sin turno. Sin embargo, el gajo del comodín que ha conseguido en el primer panel del programa ha hecho que pudiera conservar el turno.

Finalmente, Ana ha conseguido resolver el panel por 625€, pasando a la final con la ‘ayuda final’ que se ha reservado del ‘super comodín’ y con un marcador total de 2.250€.