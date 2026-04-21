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Infiltrados en carreras ilegales

Las carreras ilegales, con menores entre el público: "Les llevan como si fueran a comer una hamburguesa al centro comercial"

Nos infiltramos en el mundo de las carreras clandestinas, un fenómeno que crece cada fin de semana al margen de la ley. Jóvenes, menores e incluso familias se reúnen de madrugada para ver el espectáculo.

Imagen de carreras ilegales

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Gema Soubrier
Publicado:

Sábado, son las diez de la noche y recibimos un mensaje con una ubicación, un parking alejado en Leganés a tan solo 17 kilómetros del centro de Madrid. Es el lugar donde se van a producir carreras clandestinas. A continuación, los organizadores mandan las coordenadas una hora antes para evitar la presencia policial. Ese mensaje lo recibimos tras unas semanas infiltrados en grupos herméticos que organizan estas carreras y ganarnos su confianza.

Sin saber exactamente lo que nos vamos a encontrar, nos ponemos en marcha hacia el punto de encuentro. Al llegar, la sorpresa es inmediata, el lugar está completamente lleno, decenas de personas esperan alrededor de los coches a que comience el espectáculo.

El público es joven, pero lo más impactante es que hay menores de edad, incluso padres con sus hijos que observan la escena como si fuese una actividad familiar más.

Los motores no dejan de rugir, los coches trucados no paran de llegar y el público se agolpa peligrosamente alrededor de los vehículos. Pero cuando parece que todo va a comenzar, el "show" se ve interrumpido por la presencia policial. En cuestión de segundos se produce una huida masiva, los coches y el público desaparecen.

Pero esto no termina aquí, algunos de los asistentes nos cuentan que la presencia policial es habitual, esto sucede cada fin de semana. La policía, dicen, es parte del juego.

No los detiene solo los interrumpe, y así es, tras una hora recibimos una segunda ubicación.

Esta vez un polígono industrial en la zona de la Alameda. Después de unos treinta y cinco minutos de trayecto, llegamos. Misma estampa, multitud de personas, pero esta vez las carreras o "lanzadas" como las llaman ellos ya han comenzado. Las competiciones y piruetas se produce de forma peligrosa a escasos metros del público. Los coches se alinean de dos en dos esperando su turno para correr a toda velocidad, sin normas, sin límites y sin control, algo que se repite todos los fines de semana con total impunidad.

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