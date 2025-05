Padres de un colegio de Bilbao, aterrorizados por las agresiones continuadas de un niño de 6 años a sus compañeros: "Le daba golpes contra el pupitre"

Los padres de un colegio de Bilbao están desesperados por la situación de extrema violencia a la que se tienen que enfrentar sus hijos. Todo comenzó al inicio de curso en primero de primaria, en una clase con niños de 6 años. Uno de los alumnos empezó a mostrar desde el primer momento una actitud agresiva hacia el resto de la clase.

Los padres de los niños agredidos lo pusieron en conocimiento del colegio. Los episodios se repetían diariamente: empujones y golpes repetidos hacia el resto de niños. Espejo Público habla con dos madres de niños afectados. Cuentan que el caso se ha comunicado a la dirección del centro pero los protocolos son muy lentos y hay una ley del menor que protege a estos niños.

Los padres son muy empáticos con el pequeño y no quieren que se quede aislado por estos comportamientos. Algunas madres desde que arrancó el curso han vivido con preocupación porque esto pasa desde el primer día de colegio. Una de las niñas fue de las primeras en recibir agresiones. Lamentan que desde el pasado mes de septiembre no se han registrado cambios en la situación aunque estos padres han hecho todo lo que estaba en su mano para buscar una solución. "Los niños ya no quieren ir al colegio y tienen miedo a estar con este niño", aseguran.

A la espera de un diagnóstico del menor

Los padres no saben qué le sucede a ese niño y la causa de su comportamiento violento porque para ello se necesita un diagnóstico. El proceso se encuentran a la espera de una evaluación psiquiátrica del niño.

Otra de las madres explica que se han producido ataques directos y continuados contra sus compañeros. El menor no focaliza contra ningún niño en concreto sino que arremete contra distintos chicos en momentos de crisis. "Una vez tiró una silla y le cayó en la cabeza a mi hija, otra vez que se enfadó con ella la tiró del pelo y le daba golpes contra el pupitre". Los padres se encuentran heridos en un bucle burocrático desde septiembre mientras los protocolos se dilatan cada vez más en el tiempo.

Desde el centro sí están hablando con los padres del pequeño. Ahora mismo este niño no tiene relación con más compañeros de clase porque el resto ya no quieren estar con él.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.