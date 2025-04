El padre de la menor fallecida en Plasencia: "Me han quitado la vida con 20 años, tiraron a propósito"

El padre de la menor de dos años fallecida en un tiroteo en Plasencia (Cáceres), el pasado domingo, ha hablado en Espejo Público. Iván, visiblemente afectado, ha pedido justicia "no quiero venganza, solo justicia".

"No tengo palabras para describir que tengo en mi corazón, mi cabeza me da muchas vueltas", comenzaba diciendo y aclaraba cómo se produjeron los hechos. Cuenta como 'Los Hilarios', uno de los clanes de San Lázaro, entraron en el barrio en busca de otra familia. En ese momento, su mujer e hija estaban en la calle cuando comenzó un tiroteo. Ambas se refugiaron en la casa de su prima, con la mala suerte que una de las balas alcanzó a la pequeña. "Escuché los gritos de mi mujer, decía que la niña estaba herida. Salieron y la cogí en mis brazos" lamenta.

"Tengo miedo de que me arrebaten al único hijo que me queda".

Para este padre no se trata de una bala perdida. "Tiraron a propósito", insiste en varias ocasiones. Sereno y con contundencia, pide a la justicia que no deje salir de la cárcel a 'Los Hilarios'. "Aunque ellos no fueron los que dispararon, vinieron borrachos con el coche" y apunta a que "si ellos no estuvieran, no habría pasado nada".

En este sentido, sentencia que la presencia de drogas en el barrio es la culpable de que pasen estas cosas: "Si no hay drogas no compran armas en el mercado negro y no hay nada. Que se acabe la droga porque me han destruido la vida, me la han quitado con 20 años".

A preguntas por parte de Susan Griso sobre una posible venganza, asegura que, aunque los demás hablen, él es el padre y no quiere venganza. "Solo pido a los jueces que no les dejen salir (a 'Los Hilarios') porque tengo miedo de que me arrebaten al único hijo que me queda".

Mariano Fernández, patriarca de Cataluña, en declaraciones al programa le pide paciencia. Preguntado por los últimos y continuos enfrentamiento entre clanes en España, ha querido recalcar que lo que está "fallando es la falta del reconocimiento del pueblo gitano en la sociedad". Se refiere Fernández, a que la figura de lo que se conoce como patriarca ha perdido valor. En la historia, este figura ha servido como mediador ante conflictos, pero apunta Mariano que hoy "a la hora de evitar un conflicto no somos reconocidos por ambas partes, ni por la justicia".

Por su parte, José Félix Ramajo, experto en seguridad, asegura que lo que está pasando en los últimos tiempos "no ocurría desde hace diez años". A su vez, lamenta que es algo que "va a seguir incrementándose" porque, tal y como subraya, "para proteger alijos tiene que haber armas".

El padre de la niña fallecida pida a las redes que no difundan su foto

En un último alegato al programa Espejo Público, el padre de la pequeña, ha agradecido las muestras de apoyo a la misma vez que ha pedido a los usuarios de redes sociales que dejen de hacer uso de la imagen de su hija.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.