A las 22.50 horas

“Fui abandonado de niño”: la desgarradora infancia de Octavio, al descubierto esta noche en La Encrucijada

David le pide explicaciones a su padre sobre su pasado, y Octavio le cuenta una dolorosa verdad que le ocultó a su familia.

Julián López
Publicado:

Esta noche, en La Encrucijada se desvelarán muchas verdades oprimidas. César y Amanda, más cerca que nunca, están a un paso de formalizar su relación, aunque los jóvenes se divierten y pasan la noche juntos en la casa del mexicano.

David, harto de tener más dudas que certezas sobre su familia, le pide a su padre que le cuente la verdad sobre los Oramas. Y Octavio le concede su deseo, desvelándole la cruda infancia que tuvo... ¡en un orfanato!

Además, Nando llega a Oramas y visita por sorpresa a Julia. Él no sabe que la joven mexicana está embarazada, ¿lo descubrirá? No te pierdas, esta noche a las 22.50 horas, dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si quieres saberlo todo ya, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

¡Octavio Oramas VS Abel Folk! ¿Quién de los dos se encontraría en esta Encrucijada?

