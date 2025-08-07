Karlos Arguiñano: ensalada de queso de cabra con toque especial de zanahoria glaseada

La ensalada de queso de cabra y zanahoria de Karlos Arguiñano destaca por su combinación de ingredientes frescos y su preparación especial. La zanahoria, glaseada con miel y vinagre de Módena, aporta un contraste de sabores irresistible.

Una receta sencilla y deliciosa que te encantará si estás buscando una ensalada diferente y llena de matices, así lo asegura Karlos Arguiñano.