Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ensalada de queso de cabra y zanahoria

Para 4 personas

Karlos Arguiñano: ensalada de queso de cabra con toque especial de zanahoria glaseada

El cocinero ha preparado esta ensalada con una combinación inigualable de sabores: mezcla el queso de cabra con la zanahoria glaseada y déjate sorprender, el resultado es inmejorable.

La ensalada de queso de cabra y zanahoria de Karlos Arguiñano destaca por su combinación de ingredientes frescos y su preparación especial. La zanahoria, glaseada con miel y vinagre de Módena, aporta un contraste de sabores irresistible.

Una receta sencilla y deliciosa que te encantará si estás buscando una ensalada diferente y llena de matices, así lo asegura Karlos Arguiñano.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano