Para 4 personas
Karlos Arguiñano: ensalada de queso de cabra con toque especial de zanahoria glaseada
El cocinero ha preparado esta ensalada con una combinación inigualable de sabores: mezcla el queso de cabra con la zanahoria glaseada y déjate sorprender, el resultado es inmejorable.
La ensalada de queso de cabra y zanahoria de Karlos Arguiñano destaca por su combinación de ingredientes frescos y su preparación especial. La zanahoria, glaseada con miel y vinagre de Módena, aporta un contraste de sabores irresistible.
Una receta sencilla y deliciosa que te encantará si estás buscando una ensalada diferente y llena de matices, así lo asegura Karlos Arguiñano.