Para 4 personas
Muslos de pollo rellenos de espinacas, la receta equilibrada y jugosa de Karlos Arguiñano
Una de las ventajas al cocinar los muslos de pollo es que, aunque te pases con el tiempo de cocción, siempre se mantienen tiernos y jugosos.
Karlos Arguiñano ha elaborado unos muslos de pollo rellenos de espinacas súper jugosos y muy fáciles de preparar. Los ingredientes son 100% naturales, así que toma nota de "esta receta de 10".
La receta es muy sencilla, equilibrada y jugosa, y al combinarla con el relleno de espinacas se convierte en una opción todavía más saludable si cabe.