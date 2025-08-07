Muslos de pollo rellenos de espinacas, la receta equilibrada y jugosa de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado unos muslos de pollo rellenos de espinacas súper jugosos y muy fáciles de preparar. Los ingredientes son 100% naturales, así que toma nota de "esta receta de 10".

La receta es muy sencilla, equilibrada y jugosa, y al combinarla con el relleno de espinacas se convierte en una opción todavía más saludable si cabe.