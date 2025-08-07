Publicidad
El Hormiguero
Pablo Alborán habla de su nueva faceta como actor: "He descubierto una pasión casi igual que la música"
El artista contó, durante su última visita, cómo ha descubierto una nueva gran pasión.
Pablo Alborán llenó El Hormiguero de emoción, risas y buena música durante su visita. El cantante derrochó simpatía y cercanía en una noche muy especial junto a Pablo Motos.
El cantante desveló cómo vivió su primera experiencia como actor. Aseguró que aceptó el reto con entusiasmo y que se entregó por completo al proyecto, descubriendo en la interpretación una pasión casi tan fuerte como la música.