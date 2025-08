En el próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés lleva su guerra contra Gabriel al límite y divide a la familia

En el próximo episodio, Gema, aún afectada por la confesión de su hijo, no podrá evitar responsabilizarse, mientras Digna defiende con dureza que lo que ha ocurrido no puede justificarse: “Lo normal es pedirlo, no robarlo”.

En la empresa, las acusaciones lanzadas por Andrés contra Gabriel comenzarán a dividir a los miembros de la familia y del consejo. Gabriel, indignado al enterarse de que Cristina ha hablado con Andrés, intentará hacerla responsable del parón en la producción, insinuando que ella ha sacado provecho de la crisis.

Durante la junta directiva, Gabriel intentará defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre él, asegurando que nunca estuvo solo en el laboratorio. Pero Andrés se mantendrá firme, convencido de que Gabriel manipuló a Cristina para conseguir acceso a información confidencial. ¿Logrará Gabriel limpiar su imagen o se desvelará finalmente la verdad?

Mientras tanto, don Pedro comenzará a ver con preocupación los movimientos de Damián en torno a Digna, intuyendo que su interés no es tan inocente como parece.

Y en una conversación definitiva entre padre e hijo, Damián enfrentará a Andrés por haber registrado la habitación de Gabriel. Andrés, lejos de arrepentirse, reafirmará su convicción: Gabriel está mintiendo, y él no descansará hasta probarlo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Andrés para proteger a los suyos?

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en Sueños de libertad en atresplayer!