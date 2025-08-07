ENTREVISTA
Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella
Lola Flores y el Pescaílla pasaban cada verano en su finca Los Gitanillos, ubicada en Marbella. Una época de la que Juan 'El Golosina' fue testigo debido a su amistad con la Faraona. Hoy lo recordamos. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!
Juan 'El Golosina' fue un íntimo de Lola Flores y junto ella ha pasado alguno de sus momentos más importantes. Pero lo que no se perdía El Golosina eran los veranos en la finca Los Gitanillos.
Vamos a descubrir cómo pasaban la época estival la Faraona, el Pescaílla y el resto de sus hijos además de otros momentos míticos como su topless pactado con Interviú.
Todo esto y mucho más esta tarde con Juan... ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
