Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella

Lola Flores y el Pescaílla pasaban cada verano en su finca Los Gitanillos, ubicada en Marbella. Una época de la que Juan 'El Golosina' fue testigo debido a su amistad con la Faraona. Hoy lo recordamos. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Juan 'El Golosina' fue un íntimo de Lola Flores y junto ella ha pasado alguno de sus momentos más importantes. Pero lo que no se perdía El Golosina eran los veranos en la finca Los Gitanillos.

Vamos a descubrir cómo pasaban la época estival la Faraona, el Pescaílla y el resto de sus hijos además de otros momentos míticos como su topless pactado con Interviú.

Todo esto y mucho más esta tarde con Juan... ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Annie habla sobre el video de la familia real hablando en lengua de signos

Annie, la mujer que consiguió el vídeo de la Familia Real hablando en lengua de signos, asegura que "ayuda a visibilizar la comunidad sorda"

Cura de Valdepeñas

El polémico cura de Valdepeñas: “Es un sin vergüenza, un cotilla”

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella

Pilar Vidal
CORAZÓN

Pilar Vidal desvela en Espejo Público, el motivo por el que nunca vemos juntos a Íñigo Onieva y Tamara Falcó

Glenn denunciado por el Ayto. de Segovia
SEGOVIA

El hombre denunciado por intentar subastar una piedra del acueducto de Segovia asegura que trata de "defender la protección" del monumento

Tania
Estafas

Tania, la mujer estafada por el robo de su DNI: "Tres años después no puedo pedir una hipoteca"

Hoy en Espejo Público hemos conocido la historia de Tania, una mujer que está viviendo una auténtica pesadilla después de que suplantasen su identidad. Con sus datos, la estafadora solicitó créditos personales y tarjetas de crédito por valor de 30.000€.

Muslos de pollo rellenos de espinacas
Para 4 personas

Muslos de pollo rellenos de espinacas, la receta equilibrada y jugosa de Karlos Arguiñano

Una de las ventajas al cocinar los muslos de pollo es que, aunque te pases con el tiempo de cocción, siempre se mantienen tiernos y jugosos.

Ensalada de queso de cabra y zanahoria

Karlos Arguiñano: ensalada de queso de cabra con toque especial de zanahoria glaseada

Gonzalo Miro sobre la prohibición en Jumilla

Gonzalo Miró, sobre la prohibición de ritos islámicos en Jumilla, Murcia: "Es islamofobia, negarlo es como negar que el cielo es azul"

Lorena Grimal

Esto es lo que pasa por la mente de un pirómano, según una experta: "Les genera placer ver el monte arder y escuchar sirenas"

Publicidad