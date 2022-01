El padre de Esther López, desaparecida en Valladolid: "Casi me caigo porque me temblaban las piernas y creí que ya no podría hablar"

Señala Nacho Abad que el foco de los investigadores de la desaparición de Esther López en Traspinedo (Valladolid) se pone sobre las dos últimas personas que estuvieron con Esther el pasado 12 de enero. Uno de ellos es quien le llevó en coche hasta el punto de la N-122 en el que supuestamente desapareció.

Miguel López, padre de Esther, asegura que la concentración de apoyo a la familia fue muy emocionante. "Casi me caigo porque me temblaban las piernas y creí que ya no podía hablar y acabé como pude. Fue muy emocionante el apoyo que sentí de toda la gente", señala. "Tengo que hacer todo lo que sea por mi hija, como si tengo que estar de día y de noche. No me importa, a ver si tenemos alguna novedad", apunta. Por el momento no ha tenido novedades sobre el caso pero sabe que los agentes "están de día y de noche sin parar".

El pasado viernes se cumplieron 6 días después de que detuvieran al principal sospechoso. Este pasó a disposición judicial y respondió a las preguntas del juez, Fiscalía y su defensa. Señaló que la noche del pasado 12 de enero no vio a la joven. Reconoce que Esther es su amiga y está preocupado por su paradero. Se equivocó cuando dijo que había hablado con ella por el móvil después de que se le perdiera la pista y lo atribuye a un despiste.

Fiscalía no ha pedido la prisión provisional para el detenido, si bien ha solicitado la retirada de pasaporte, que no salga de Valladolid y que se tenga que personar en el juzgado.

