El testigo clave en la desaparición de Esther López: "Da miedo decir cosas pero si aparece con vida, mejor"

David es amigo de Esther López, la mujer de 35 años desaparecida en Traspinedo (Valladolid). Cuenta que estuvo hablando con con Ramón 'el manitas' antes de que fuera detenido por la Guardia Civil por su implicación en la desaparición de Esther. Señala que le vio nervioso. "Soy de un pueblo de al lado y le conozco. No me concordaba lo que me contaba", afirma.

"Decía que le habían metido en un lío sin tener nada que ver", relata este testigo, que no ha querido revelar su nombre real a Espejo Público. Asegura este testigo que Ramón le confesó que Esther le llamó la noche de su desaparición y que esa llamada le había metido en un lío. "En su declaración implicaba a mucha gente y decía muchos nombres cuando no suele decir nombres de nadie. No pensé nada hasta que días después ha sido detenido", reconoce.

"Ramón 'el manitas' puede dar miedo a algunas personas"

"Me contó que le había salpicado el tema por una llamada y que Esther le llamó para pedirle el teléfono de un amigo. No sé qué amigo era porque el nombre que me dijo yo no lo conozco", revela el testigo.

Cuenta que Ramón, el único detenido hasta el momento por el caso, "puede dar miedo a algunas personas" y desconoce la acusación de menudeo de droga que pesa sobre él. "A veces da miedo el decir cosas pero si Esther aparece con vida pues mucho mejor", mantiene.

