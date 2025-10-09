Paco Marhuenda, sobre el rechazo de Yolanda Díaz al plan de paz firmado entre Israel y Hamás: "Haciendo el ridículo, le debe gustar"

Es sin duda la noticia del día, probablemente del mes y una de las de todo el año. Recién cumplidos los dos años de hostilidades entre el grupo terrorista Hamás y las Fuerzas de Defensa de Israel, ambas partes han firmado un primer acuerdo para poner fin a esta última escalada bélica en la región. No la ve con buenos ojos la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así lo ha manifestado públicamente.

Sucedía de madrugada, las delegaciones de Hamás y de Israel alcanzaban un primer acuerdo por la paz en Oriente Medio en las negociaciones que llevan a cabo en El Cairo, capital de Egipto. La firma ha sido además bendecida por la propia Hamás y por el régimen de los ayatolás de Irán.

"No al plan de Trump y Netanyahu"

Yolanda Díaz rechaza que "Europa y el mundo occidental" den su aprobación al principio de paz firmado por las dos partes implicadas. Calificaba de "farsa" el plan, que según ella deja fuera a la población palestina y tendría el objetivo de dotar de impunidad las acciones de Israel en la Franja de Gaza: "Por eso decimos 'no' al plan de Trump y Netanyahu. La única solución es la que pasa por el derecho internacional (…)".

¿Un ridículo internacional?

"En una tertulia no se puede resolver este conflicto"

El periodista y director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda, valoraba con contundencia esas afirmaciones de la ministra y vicepresidenta segunda. Las considera bochornosas. Subraya que este conflicto que cuenta con décadas de hostilidades, atentados y ocupaciones, guerras y paces; ha contado con la mediación de los mayores expertos a nivel mundial.

Para Marhuenda, Yolanda Díaz es ajena a la compleja realidad que existe en la región y sobre sus declaraciones decía lo siguiente: "Haciendo el ridículo, lo digo expresamente. Haciendo el ridículo, le debe gustar (...) Es propaganda política de la peor".

