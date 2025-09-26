Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gaza

Jennifer Lawrence, sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

La actriz recoge el Premio Donostia y se convierte en la persona más joven en recibirlo.

Imagen de Jennifer Lawrence

Imagen de Jennifer LawrenceEFE

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

La actriz Jennifer Lawrence asegura estar "aterrorizada" ante la situación en Gaza. A su juicio, está ocurriendo un "genocidio" según ha indicado en el Festival de Cine de San Sebastián.

"Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que está sucediendo es nada menos que un genocidio y es terrible", ha dicho la intérprete de 35 años, preguntada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y otras partes del mundo.

"Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta horrible situación, compleja y difícil, que me rompe el corazón", ha añadido. Sin embargo, ha expresado su temor a que sus respuestas "se utilicen para añadir más leña al fuego".

Por eso ha pedido que "la gente se centre en los responsables y en cuando pueden votar" y que dejen de obligar a los actores y los artistas "que están intentado expresar la libertad del arte" a soportar "la dificultad de los individuos que realmente son responsables".

Libertad de expresión en Estados Unidos

En cuanto a Estados Unidos, la actriz ha afirmado que la libertad de expresión "está bajo ataque" también en el mundo del cine donde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad". Ha subrayado que lo que le "entristece es la falta de respeto en el discurso de la política estadounidense en este momento y cómo se normalizará para los jóvenes que ahora tienen 18 años que los políticos mientan".

"Todo el mundo tiene que recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lado del mundo, no tardará en llegar hasta tu parte del mundo", ha añadido Lawrence.

Premio Donostia

La actriz se convierte en la persona más joven en recibir el Premio Donostia, algo que considera un "enorme" honor. "Es un enorme honor que me sorprende y me conmueve", ha reconocido.

En 'Die my love', dirigida por Lynne Ramsay, y protagonizada y producida por Lawrence, la actriz da vida a una mujer atrapada en el amor y la locura. Una pareja de jóvenes enamorados y esperanzados se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace trata de encontrar su identidad con un bebé recién nacido en ese entorno aislado. Pero cuando empieza a venirse abajo, no se redescubre desde la debilidad, sino desde la imaginación o la fortaleza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Imagen de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

La Asamblea prácticamente vacía durante el discurso de Netanyahu

VÍDEO: La mayoría de delegaciones se ausentan de la Asamblea General de la ONU durante el discurso de Netanyahu a modo de protesta

Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU

Netanyahu asegura ante la ONU que acabará "pronto" con Hamás: "Terminaremos rápido la tarea en Gaza"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Gaza

Israel coloca altavoces en Gaza para emitir el discurso de Netanyahu ante Naciones Unidas

Un soldado de la Bundeswehr presenta el inhibidor de vehículos aéreos no tripulados HP 47 en la exposición de defensa con drones en el segundo día del ejercicio a gran escala 'Red Storm Bravo'.
'Red Storm Bravo'

Alemania se prepara para una gran guerra con su mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría

Cazas rusos en Lituania
Rusia

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

La organización militar no ha dado más detalles del episodio, aunque sí ha querido destacar que la intervención de Hungría evidencia el compromiso de la alianza con la defensa de los bálticos y el flanco este.

Mia Molina
EEUU

Asesinan a tiros a Mia Molina, 'Top Model USA' en 2022

La modelo murió tiroteada y la policía investiga ahora las causa de su fallecimiento.

Perro de raza pitbull

Una mujer se queda sin piernas y brazos tras el ataque de un perro

Violadas, torturadas y víctimas de una venganza de narcotraficantes: el brutal asesinato de tres jóvenes transmitido en TikTok

El meticuloso plan de los narcotraficantes que asesinaron a las tres jóvenes: ni los perros rastreadores lo detectaron

El exdirector del FBI, James Comey, testifica ante el Comité Judicial del Senado en Washington.

El departamento de Justicia de Trump imputa al ex director del FBI James Comey

Publicidad