Jennifer Lawrence, sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

La actriz Jennifer Lawrence asegura estar "aterrorizada" ante la situación en Gaza. A su juicio, está ocurriendo un "genocidio" según ha indicado en el Festival de Cine de San Sebastián.

"Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que está sucediendo es nada menos que un genocidio y es terrible", ha dicho la intérprete de 35 años, preguntada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y otras partes del mundo.

"Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta horrible situación, compleja y difícil, que me rompe el corazón", ha añadido. Sin embargo, ha expresado su temor a que sus respuestas "se utilicen para añadir más leña al fuego".

Por eso ha pedido que "la gente se centre en los responsables y en cuando pueden votar" y que dejen de obligar a los actores y los artistas "que están intentado expresar la libertad del arte" a soportar "la dificultad de los individuos que realmente son responsables".

Libertad de expresión en Estados Unidos

En cuanto a Estados Unidos, la actriz ha afirmado que la libertad de expresión "está bajo ataque" también en el mundo del cine donde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad". Ha subrayado que lo que le "entristece es la falta de respeto en el discurso de la política estadounidense en este momento y cómo se normalizará para los jóvenes que ahora tienen 18 años que los políticos mientan".

"Todo el mundo tiene que recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lado del mundo, no tardará en llegar hasta tu parte del mundo", ha añadido Lawrence.

Premio Donostia

La actriz se convierte en la persona más joven en recibir el Premio Donostia, algo que considera un "enorme" honor. "Es un enorme honor que me sorprende y me conmueve", ha reconocido.

En 'Die my love', dirigida por Lynne Ramsay, y protagonizada y producida por Lawrence, la actriz da vida a una mujer atrapada en el amor y la locura. Una pareja de jóvenes enamorados y esperanzados se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace trata de encontrar su identidad con un bebé recién nacido en ese entorno aislado. Pero cuando empieza a venirse abajo, no se redescubre desde la debilidad, sino desde la imaginación o la fortaleza.

