Alegría desbocada en las calles de Gaza ante la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás es más real que nuca, el conflicto que empezó hace dos años y que ha provocado numerosas perdidas y un gran revuelo político, parece ser que empieza a llegar a su fin. Algo que para los ciudadanos de la Franja no parecía llegar nunca y que ahora celebran como la mayor "victoria", haber sobrevivido al conflicto.

Por ello, esta madrugada, una gran cantidad de palestinos salían a la calle con un motivo de felicidad, festejar los primeros pasos del fin de la guerra. No tienen luz y solo cuentan con las linternas de algún teléfono, aún así han celebrado la noticia eufóricamente, con bailes y canticos agradeciendo continuar con vida y poder volver a la normalidad que tenían. Esto sucedía en regiones como Jan Yunis y en el Hospital de Al-Aqsa, sobre las 2:00 horas, tras recibir el anuncio que podría cambiar su vida.

Israel también está de celebración

En Tel Aviv, también comenzaban a celebrar el acuerdo de la propuesta de paz presentada por el presidente Trump, esto en la Plaza de los Rehenes. Allí, se han reunido muchas veces los familiares de los secuestrados para exigir a Netanyahu un pacto que permitiese la vuelta de los rehenes, pero esta vez es distinta. Se han juntado para celebrar el acuerdo que permitirá que los afectados por Hamás vuelvan a casa, ya sea vivos o por desgracia su cuerpo para enterrarlos. Bailan, cantan y alzan la bandera de su país para conmemorar lo que han sufrido sus familiares.

Un alto el fuego muy esperado

El presidente estadounidense Donald Trump, anunciaba por su red social Truth el acuerdo entre Hamás e Israel, el cual incluye un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes a cambio de presos palestinos y un alto el fuego en Gaza. Trump comentaba que ambas partes "han aprobado la primera fase del Plan de Paz" que él presentó.

"Todas las partes serán tratadas con justicia! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer posible este hecho histórico y sin precedentes", afirmaba Trump en el post.

En cuanto a cuando se aplicarán estas medidas, el mandatario comunicaba que "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna". Será el lunes cuando Hamás libere a los rehenes, afianzando así que las celebraciones de ambos países duren mucho tiempo más.

