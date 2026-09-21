El "terror" de una diputada ceutí tras el ataque de un grupo de manifestantes: "Pensábamos que no salíamos bien de allí"

Decenas de manifestantes atacaron este domingo, alrededor de las ocho de la tarde, el coche de la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, con piedras y huevos. En el vehículo también viajaban el abogado y activista de la ONG Flotilla de Gaza Rafael Borrego y la abogada de Derechos Humanos de la ONU Sofía Acevedo.

Hablamos con Ferreras, que todavía se muestra sobrecogida por el altercado. "Fueron diez minutos de auténtico terror en los que pensamos que a lo mejor no salíamos bien de allí", describe la diputada.

Los agresores participaban en una manifestación convocada para protestar por la llegada a Ceuta de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, que había anunciado su presencia en la ciudad para repartir ayuda humanitaria, emisiones en directo, desobediencia y resistencia en apoyo a los migrantes.

Bajo el lema 'No queremos que los grupos radicales proetarras entren en Ceuta', los manifestantes salieron a las calles. Al paso del vehículo en el que viajaba Ferreras, un grupo comenzó a golpearlo con fuerza y lanzó piedras y huevos contra el coche, hasta llegar a destrozar el parabrisas.

La diputada, a la que algunos manifestantes acusan de mantener una postura demasiado "tibia" ante la llegada de migrantes, asegura que los agresores confundieron a las personas que viajaban con ella con miembros de la asociación contra la que se dirigía la protesta. Ferreras insiste en que ninguno de sus acompañantes estaba vinculado a la organización.

En cualquier caso, considera que nada justifica el ataque. "Avalancharse sobre un coche, destrozarlo e intentar linchar a las personas que hay dentro no se debe hacer", sostiene. "Me da igual quién haya dentro", añade.

Acusan a su partido de "tibieza" ante la crisis de la ciudad

Sobre las acusaciones de "tibieza", Ferreras defiende la posición que ha mantenido su formación durante la situación que atraviesa Ceuta. "Mi formación política siempre ha sido muy clara. De hecho, firmamos las dos declaraciones institucionales junto al presidente Juan Jesús Vivas porque consideramos que toda la Asamblea tenía que estar unida", explica.

La diputada se refiere a la declaración aprobada por unanimidad por la Junta de Portavoces de Ceuta a principios de septiembre. El texto señalaba que la ciudad se encuentra "al límite", con graves riesgos para la seguridad, los servicios y la convivencia, y advertía de que Ceuta había perdido su "normalidad y tranquilidad" desde el 30 de julio.

La declaración reclamaba al Gobierno una actuación inmediata para recuperar la normalidad, reforzar la seguridad y proteger la economía de la ciudad. También respaldaba las manifestaciones y concentraciones, siempre que se desarrollasen de forma pacífica y ordenada, sin poner en peligro la unidad de los ceutíes.

"No lo entiendo porque hemos actuado igual", añade Ferreras al respecto.

"No hay que dejarse llevar por discursos populistas"

La diputada reivindica además el trabajo realizado por Ceuta Ya! durante los años de presidencia de Vivas, la cual se define como una formación de izquierdas, progresista, feminista e interculturalista. Según Ferreras, su grupo ha llevado "pleno tras pleno acciones concretas para blindar nuestra españolidad", ante lo que considera factores externos que podían ponerla en duda.

"Es tan sencillo como tirar de hemeroteca y no dejarse llevar por discursos populistas", sostiene. Ferreras recuerda además que "los procedimientos tienen unos tiempos" y que el discurso de la expulsión es "imposible esté quien esté en el Gobierno central".

La diputada, que es psicóloga, también cuestiona el uso de determinados términos para referirse a la situación migratoria de Ceuta. "El lenguaje genera pensamiento", señala Ferreras, que rechaza expresiones como "invasión" porque considera que contribuyen a generar una "perspectiva bélica" sobre la situación.

"Esto para mí no es más que una instrumentalización del miedo, legítimo, y el hartazgo, más que legítimo, que tienen mis vecinos y vecinas", afirma. Ferreras asegura compartir la preocupación y el cansancio de parte de la población ceutí, pero condena el uso del odio por parte de determinados grupos.

Por su parte, Susanna Griso ha condenado los actos de violencia sufridos por Ferreras y ha defendido que "los ceutíes son pacíficos". La presentadora apuntó, no obstante, que en un contexto de tensión como el que vive la ciudad desde hace 50 días es comprensible que algunas personas puedan llegar a "desmarcarse".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.