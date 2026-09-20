Lola Índigo se rinde ante Charlotte tras su megabloqueo: “Eres lo mejor que he visto en La Voz”

Charlotte ha protagonizado una de las actuaciones más impactantes de las Audiciones a ciegas. La talent ha conseguido un pleno y ha provocado que los cuatro coaches se quedasen completamente alucinados con su voz.

Lola Índigo lo tenía claro y, después de estrenar el megabloqueo para sacar de la pelea a sus compañeros, se ha deshecho en elogios hacia Charlotte. “Yo creo que eres lo mejor que he visto en La Voz”, le ha confesado la coach, dejando claro hasta qué punto le había impresionado su actuación.

La artista ha ido todavía más allá al asegurar que Charlotte es “una clara finalista y posible ganadora”. Mika, que se había quedado sin opciones de luchar por la talent tras el megabloqueo, ha reconocido que está muy triste por no poder contar con ella para su equipo.