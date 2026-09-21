Esta noche, Ferran Torres estará en El Hormiguero

Esta noche, El Hormiguero recibe a Ferran Torres, uno de los grandes protagonistas del reciente Mundial conquistado por la Selección española. El futbolista será el encargado de poner el broche a la semana tras la visita de Luis de la Fuente, que pasó por el programa durante la primera semana de esta nueva temporada.

Ferran Torres llega al programa después de haber marcado el gol que dio a España la victoria en la final del Mundial, convirtiéndose en uno de los grandes héroes del histórico triunfo. El delantero compartirá con Pablo Motos cómo había vivido una cita tan especial y repasará algunos de los momentos más emocionantes del campeonato.

Sobre él:

Ferran Torres se había convertido en una pieza importante de la Selección española y había protagonizado algunos de sus momentos más destacados. El delantero también había desarrollado una importante trayectoria a nivel de clubes y se había consolidado como uno de los nombres habituales del fútbol español.