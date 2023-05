¡Paciencia, tiempo y dinero! Desesperados por la burocracia en la Administración

El ministro Escrivá, en su intervención en el Congreso de los Diputados, ha acusado al Partido Popular de mentir por decir que hay que pedir cita previa para que te atiendan en una oficina de la Seguridad Social. La propia página web del ministerio recoge que la atención al ciudadanos en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita. Ese 25% que menciona el ministro que se atiende sin cita es solo para los trámites urgentes. Si vamos a una oficina de la seguridad social el cartel que nos encontramos es que sólo se atiende con cita previa, mismo aviso aparece en la página web de la Seguridad Social. Pero esto no solo pasa en esa administración, hemos recorrido más administraciones de nuestro país y la situación es la misma.

"Llevo dos meses para conseguir una cita"

La cola en la puerta de una sede del Registro Civil es de varias decenas de personas. Inscripciones de matrimonios, defunciones, nacimientos... todos estos trámites se hacen en el Registro Civil y para muchos de ellos se necesita cita previa: "necesito un acta de defunción y no consigo cita en el registro". Una cita que es imposible conseguir por internet y muchos hacen cola para pedir información: "llevo dos meses para que me den cita para la jura".

Misma situación en la Jefatura de Tráfico: "he tenido que venir desde Barcelona a Madrid porque en Barcelona no me dan cita para canjear la licencia de mi carnet de conducir", explica ante las cámaras Christian. En la puerta de Tráfico nos encontramos con Marcos, tiene una gestoría en la acera de enfrente y cada día se pone en la puerta para tratar de captar nuevos clientes: "nosotros les ayudamos a gestionar sus trámites. No solo pedir la cita, también prepararles todos los papeles hasta que consigan solucionar su problema". Marcos lo hace de forma legal, a través de una gestoría, pero nos avisa de que hay un mercado negro en internet para conseguir citas online.

"Por 30 euros te consigo una cita"

Buscamos en internet 'conseguir cita online' y rápidamente nos salen multitud de resultados de personas que se ofrecen para tratar de conseguirnos una cita online. Nos ponemos en contacto con uno de estos anunciantes y nos dice que por unos 20-30 euros puede conseguirnos una cita: "yo me meto, me meto y me meto todo el rato, hasta que consigo una cita".