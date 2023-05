Escrivá, contra el PP por las citas para la Seguridad Social: "No es verdad, el 25% de las personas se atienden directamente"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha intervenido este miércoles en el Congreso bastante molesto e indignado con la oposición. Acusa al Partido Popular de mentir por decir que es necesario pedir cita previa para que te atiendan en una oficina de la Seguridad Social. "Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad, el 25% de las personas se atienden directamente" ha dicho. Mientras tanto, la propia página web del ministerio recoge que la atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita. Ese 25% que menciona el ministro que se atiende sin cita es solo para los trámites urgentes.

Aunque Escrivá haya negado de manera tajante que sea necesario pedir cita previa, la realidad es que a la misma hora en las Oficinas de la Seguridad Social lo que se leía es: "solo se atiende con cita previa", algo que algunos ciudadanos nos confirman: "lo primero que me han preguntado, si tenía cita. Si no tengo cita no me atienden". Comprobamos cómo sería el proceso por internet, y resulta ser el mismo, es obligatorio tener cita previa. Escrivá asegura que se atiende a un 25%, pero son tramites urgentes o personas mayores. "A mi me atendieron perfectamente, tengo 92 años", nos confirma un ciudadano.

Mientras tanto, los funcionarios insisten en que hacen lo que pueden: "el 80% de las atenciones deben requerir una cita previa y, en cambio, las urgencias se atienden en la medida de lo posible", nos explica Ricardo Aguirre, de CSIF de la Seguridad Social. Denuncian falta de personal, además de que la atención telefónica no funciona. "El año pasado se perdieron cuatro millones de llamadas registradas, con eso está dicho todo", relata.

La dificultad para conseguir la cita previa

Sin cita previa no se atiende, sin embargo conseguirla es una odisea. "Yo llevaba mes y medio intentando la cita por teléfono y no la he conseguido", "poniéndome las alarmas de madrugada he conseguido pedir las citas", nos cuentan. Lo contradictorio es que se acaba de aprobar el proyecto de ley de atención al cliente para el sector privado. El portavoz de la OCU, Enrique García, explica que "esta ley no se aplica a las administraciones públicas que no tienen que cumplir estas obligaciones".

Mientras tanto, los usuarios se quejan de trámites largos y farragosos.