Óscar Puente: de actor a ministro

Hombre de confianza de Pedro Sánchez. Fue el elegido por el presidente para darle la réplica a Alberto Núñez Feijóo en su investidura fallida. Algo que no había ocurrido nunca ya que Óscar Puente era un diputado raso. En el debate Puente declaró desde la tribuna del hemiciclo: "Intentó usted esconder su estrecha amistad con un narcotraficante. Forma parte usted del Partido Popular de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña".

Declaraciones polémicas

Tu tono burlón, bronco y desafiante provocó la sonora protesta del PP. Feijóo respondió: "No voy a participar en el club de la comedia. Es lamentable". Y la bancada azul gritó "cobarde" a Pedro Sánchez por no haber comparecido él en lugar de Puente. Los enfrentamientos dialécticos de Óscar Puente no son nuevos. El 1 de julio de 2021 declaró en Onda Cero "Hoy se revela en toda su dimensión quién es este tipo y efectivamente es un mierda". Se refería a Toni Cantó al que criticó por aceptar el puesto de la Oficina del Español en Madrid. Pero pocos saben que coincide en algo con Cantó. Óscar Puente fue actor y llegó a participar en algunas obras de teatro a lo largo de nuestra geografía.

Sus comienzos en el PSOE

Ha estado muy vinculado al partido socialista al que se incorporó como militante cuando tenía 20 años. Pedro Sánchez le nombró portavoz nacional aunque duró muy poco por sus continuas declaraciones polémicas. Óscar Puente es Licenciado en Derecho. Ejerció de abogado hasta que tomó posesión de su cargo como alcalde de Valladolid en 2015 y durante 8 años. Ha formado parte de las negociaciones para conformar

el acuerdo de gobierno, claro que si tiramos de hemeroteca, en 2017 criticaba duramente a Carles Puigdemont. Acaba de cumplir 55 años. Óscar Puente estrena hoy su cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.