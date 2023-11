Alberto Núñez Feijóo, sobre la carcajada de Sánchez en el Congreso: "Creo que ahí hay un tic patológico"

Alberto Núñez Feijóo se pronuncia por primera vez en televisión sobre la carcajada de Sánchez en el Congreso durante su investidura.

Ha sido durante una entrevista en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3 y tras la jura de los ministros del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar que preside Pedro Sánchez ante el rey Felipe VI. "Ocho o nueve ministros son innecesarios", destaca el líder del Partido Popular tras ver la jura. Añade que si el PP gobernara "tendría 13 o 14 ministros", es decir, la mitad de los actuales aproximadamente.

Feijóo responde durante la entrevista a la carcajada de Pedro Sánchez cuando pronunció en el debate de investidura en el Congreso que era el único que había renunciado a ser presidente del Gobierno aún cuando podía serlo. "No soy presidente porque no quiero", expresó, entre carcajadas, el reelegido presidente del Gobierno. Un momento que el líder del PP califica de "bochornoso" y destaca que se ha reído "de todo y de todos".

"Creo que ahí hay un tic patológico que sería bueno estudiar por lo que saben de esto", expresa el líder de la oposición, quien anuncia que habrá cambios en el seno de su partido y más movilizaciones a principios de diciembre.

"Escuchar a Sánchez reírse de que yo no he asumido los compromisos con Junts que me han impedido ser presidente del Gobierno, reírse de eso, acredita, en primer lugar, que no tiene un concepto moral de lo que es asumir la responsabilidadde ser presidente del Gobierno y que no entiende cómo alguien pudiendo serlo, no lo ha sido, porque no estoy dispuesto a asumir ese tipo de compromisos", asegura.

"El tic patológico sería para estudiar si este tipo de carcajada en el Congreso es una carcajada normal o por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico", añade Núñez Feijóo, que insiste en que él no pudo ser presidente a costa de "incumplir la Constitución y engañar a los electores".

Feijóo: "Nos mintieron en la campaña"

El 'popular' Feijóo incide en un hecho, revelado por Santos Cerdán, y es que si las negociaciones entre el PSOE y los independentistas comenzaron en marzo "nos mintieron en la campaña de las elecciones autonómicas, municipales y generales"

"Hay dos posibilidades: que Sánchez adopte acuerdos inconstitucionales o que Sánchez le mienta a los independentistas", afirma Feijóo. "Si le miente a los independentistas, le retirarán su apoyo y se quedará sin apoyo parlamentario", añade.

"Se han sentado en el banquillo miembros de la Familia Real...", dice Feijóo

Alberto Núñez Feijóo se ha referido a Iñaki Urdangarin y a su paso por prisión. Aprovecha para recordar que en España se sentó en el banquillo miembros de la Familia Real siendo condenado, pensando en Iñaki Urdangarin, y "ahora un conjunto de políticos van a quedan exonerados de sus responsabilidades de prevaricación, malversación, corrupción y declarar la independencia en nuestro país". "Esto no es ético", añade.

Así queda el nuevo Gobierno de Sánchez

El líder del Partido Popular ya destacaba los numerosos ministros que este martes han jurado su cargo ante el Rey de España. En total, son 22, una cifra que asegura que si él fuera presidente reduciría a 13 o 14 carteras.

"Se han comprometido con la Constitución y lealtad al rey; algunos de los pactos del gobierno y socios van en contra de la Constitución y ministros de Sumar no prestan lealtad al rey", dice Feijóo.

Algunos renuevan su cargo. Es el caso de las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera. María Jesús Montero, que asumirá la cuarta vicepresidenta.

También repetirán los titulares de Exteriores, José Manuel Albares; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas, y Félix Bolaños, sumará Justicia.

Pilar Alegría será la nueva portavoz del Gobierno, y seguirá al frente de Educación, Formación Profesional y Deporte, Isabel Rodríguez ocupa la cartera de Vivienda y Agenda Urbana, y José Luis Escrivá será ministro de Transformación Digital y Diana Morant repite como ministra de Ciencia y suma Universidades.

Los nuevos ministros socialistas son el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Industria: Jordi Hereu; el de Transporte, Óscar Puente; la de Seguridad Social, Elma Saiz, y la de Igualdad, Ana Redondo. Por su parte, de Sumar son: la cartera de Trabajo que mantiene Yolanda Díaz; la de Sanidad, Mónica García; Cultura, Ernest Urtasun; Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, e Infancia y Juventud, Sira Rego.