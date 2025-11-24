Antena 3 LogoAntena3
El 30% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lógica sigue la matrícula de este coche?

Ponte a prueba con este reto y consigue no teñirte de azul porque sólo tres de cada diez lo superan.

El 30% acierta esta pregunta de El 1%

Tu lógica, a prueba con El 1%: la pregunta del 30%

Alberto Mendo
Publicado:

Para que el semáforo de El 1% se ponga en verde con el siguiente reto, necesitas descifrar el misterio de la matrícula. Las letras están ocultas. Es la pregunta del 30%, así que concéntrate para no estar entre los siete de cada diez que fallarían. ¡Suerte!

