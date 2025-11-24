Esta noche, Álex Márquez subirá las revoluciones en El Hormiguero

Esta noche recibimos en El Hormiguero a Álex Márquez, que vive uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva. El piloto español visita el programa para celebrar su extraordinaria temporada en MotoGP, en la que ha logrado proclamarse subcampeón del mundo, quedando por detrás de su hermano Marc Márquez, que estuvo hace muy poco en el programa tras ganar su noveno título mundial. Un cierre de temporada histórico para ambos, que ha convertido a la familia Márquez en protagonista absoluta del motociclismo.

Álex repasará con Pablo Motos cómo ha afrontado un año tan exigente, las claves que le han llevado a pelear por el título y qué significa para él compartir podio mundialista con su propio hermano. Además, hablará de su futuro, de cómo vive la competición al más alto nivel y del apoyo imprescindible de su entorno y de los aficionados. Una visita que promete emoción, adrenalina y anécdotas de paddock.

Sobre él:

Álex Márquez es uno de los pilotos españoles más destacados del motociclismo internacional. Campeón del Mundo de Moto3 y Moto2, su trayectoria ha estado marcada por una progresión constante que lo ha llevado a consolidarse como uno de los grandes referentes de MotoGP. Con un estilo competitivo, técnico y muy trabajador, Álex continúa construyendo una carrera sólida que lo sitúa entre los mejores del mundo.