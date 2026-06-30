Vox tumba la investidura de Juanma Moreno en Andalucía y le exige asumir la "prioridad nacional" para formar Gobierno

El Parlamento andaluz ha tumbado la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta con el rechazo de todos los partidos, excepto el PP, que este martes necesitaba una mayoría absoluta que no tiene a falta de dos escaños.

El candidato popular ha perdido esta votación con el 'no' del PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Ahora, Moreno tiene por delante 48 horas para cerrar un acuerdo con el partido de Santiago Abascal que evite una investidura fallida y que permita formar un Gobierno "cuanto antes".

En concreto, la candidatura de Moreno Bonilla cosechó los 53 votos a favor del PP, frente a los 56 'noes' del resto del arco parlamentario.

El concepto de "prioridad nacional"

El jueves comenzará la segunda votación, aunque no es igual que la de hoy. En esa ocasión, bastará con obtener más votos a favor que en contra, por lo que al candidato popular le serviría la abstención de Vox. Si tampoco prospera ese intento, comenzará la cuenta atrás de dos meses prevista en el Estatuto de Autonomía para investir a un presidente antes del 30 de agosto. De lo contrario, Andalucía afrontará una repetición electoral sin precedentes que el propio Moreno no ha descartado durante el debate y a la que incluso puso fecha: el domingo 25 de octubre.

Desde Vox, descartan facilitar la investidura con una abstención y adelantan que solo harán presidente a Moreno si hay un acuerdo que pasa porque asuma el concepto de "prioridad nacional".

Por el momento, el dirigente del PP ha evitado incluirlo en el programa de Gobierno que ha expuesto durante las dos primeras jornadas del debate.

El candidato del PP pidió a los de Abascal centrarse en las políticas que comparten, abandonar las posiciones de máximos y actuar con "racionalidad" para desbloquear la situación. En su turno de réplica, Gavira aseguró que "no hay ningún acuerdo en el mundo en el que uno inicie la negociación y la acabe con las mismas reivindicaciones y los mismos objetivos".

Vox ya anunció su voto en contra

El partido encabezado por Manuel Gavira en Andalucía ya avisó de que votaría en contra de la investidura del popular Juanma Moreno.

Desde Vox, señalaron que sus quince diputados votarán en contra de la investidura de Moreno como presidente de la Junta, por lo que solo contará con los 53 votos del PP, a dos de la mayoría absoluta, y tendrá que someterse a una nueva votación dentro de 48 horas, donde necesitará la mayoría simple.

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