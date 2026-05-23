CSIF carga contra las oposiciones para la Administración General del Estado: "Llegan tarde y son insuficientes"

En un comunicado, CSIF, denuncia que la convocatoria para la Administración General del Estado, es insuficiente y llegan tarde. Aseguran que acumula los procesos de 2025, 2024 y 2023 y que en ningún caso soluciona problemas estructurales en ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa.

Explican que estas casi 18.000 plazas no van a solucionar la falta de personal que existe y la alta temporalidad. Por eso, exigen al Gobierno que las futuras Ofertas de Empleo Público respondan a la necesidades reales de la plantilla de la AGE.

Esta mañana, 152.000 personas se han presentado en 26 provincias españolas, con el objetivo de conseguir un hueco en la Administración. Algunos llegaban con los nervios a flor de piel "hasta que no llegas no sabes lo nervioso que estás", otros apuraban hasta el último minuto con los apuntes "haciendo test, exámenes..." y hay quien esperaba un golpe de suerte "me he traído este amuleto".

La mayoría explica que ven en este tipo de ofertas una oportunidad segura para su futuro "si buscas estabilidad es la mejor opción". En el caso de Nuria, a sus 49 años desea poder dejar la fábrica donde trabaja "Con ganas de cambiar de situación. El trabajo está fatal, los contratos fatal, opositar y ser funcionario es la mejor opción hoy en día".

Durante el examen, decenas de familiares y amigos esperan a las puertas de las más de 98 facultades "Estoy más nerviosa yo que él" dice una de las madres. Muchos vienen preparados para la jornada "El bocadillo ya no queda, pero traemos agua y batido".

Del total de opositores a participar en estos procesos selectivos, un 65% son mujeres, y la mayor parte se encuentran en la franja de edad entre 36 y 45 años. Si nos fijamos en las candidaturas por provincias, Madrid es con diferencia la que más demanda ocupa, con 44.464. Le sigue Sevilla (10.602), Valladolid (8.859) y Valencia (8.030).

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