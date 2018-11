OKUPAS EN VALLECAS

Isidro Baquero se fue con su pareja unos días y cuando volvieron se encontraron con unos okupas dentro de su casa. Consiguió recuperarla porque llevaban menos de 24 horas dentro. Acudió inmediatamente a comisaría para denunciarlo, "llegué en estado de shock". Le aconsejaron poner una alarma y alertar a los vecinos para que no vuelva a ocurrir. Isidro no entiende la impunidad con la que actúan estas mafias, "es horrible que incluso personas mayores no se atrevan a salir de sus casas por si se las roban", asegura.