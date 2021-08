El okupa de un pueblo de León asegura que los vecinos le "roban, le insultan" y le tienen "envidia"

Los vecinos del pueblo de Cistierna, en León, se quejan de que a causa de un okupa viven un auténtico infierno y denuncian que les amenaza y que incluso ha llegado a untar las calles con sus propios excrementos. Por ello, los vecinos han creado una plataforma 'Por y para la convivencia' para intentar presentar el problema ante el ayuntamiento y que puedan solucionarlo.

El portavoz de esta plataforma, Luís, manifiesta que durante este fin de semana la situación ha mejorado "un poco". "Nosotros nos hemos portado siempre fenomenal con él, pero estamos recibiendo falta de convivencia, agresiones y acoso, y por ello hemos hecho la plataforma", asegura. Asimismo, señala que el okupa va a los supermercados y no se pone la mascarilla.

Por su parte, el okupa asegura que lleva años allí y que algunos vecinos le roban y han entrado dos veces en la vivienda okupada. "Me insultan y me tienen envidia", afirma. "Ni trafico, ni robo ni nada. Que no me golpeen las puertas y que no me roben. Yo no tengo problema en irme, pero que no me roben", manifiesta.

Además, comenta que intentaron quemarle y por eso agredió a un vecino. Por otro lado, el alcalde de Cistierna, Jorge Sen Vélez, señala que el okupa llegó hace año y medio y pusieron en conocimiento de las autoridades la situación que estaba teniendo el pueblo con él. "Un vecino nos comentó que le habían faltado al respeto e hicimos lo único que podemos hacer que es poner en conocimiento la situación a la subdelegación del gobierno, a la fiscalía y al juzgado", explica.

Apunta que la vivienda que está okupando es privada y asegura que los propietarios ya conocen la situación. "Ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones la situación de esta persona y estamos esperando a que las autoridades y los servicios sociales actúen y tomen alguna medida", finaliza.