"Me ofrecen dinero por lamer mis suelas": una reportera de Espejo Público confiesa la proposición que ha recibido por RRSS

"Hola diosa, ¿podría pagar por lamer la suela de su zapatilla?" Un mensaje que ha ido apareciendo a lo largo de la mañana y que Susanna Griso daba paso durante todo el programa, preguntando, "¿Quién lo habrá recibido?", una propuesta que sin duda dejaba atónitos a los colaboradores de Más Espejo.

A las 12 y 10 minutos de la mañana, Vanessa Pámpano irrumpía en el plató de Espejo Público para confesar que era ella la que había recibido ese mensaje. "No es la primera vez que recibo este tipo de mensajes por redes sociales...nunca había contestado, hasta ahora" así daba paso a esa conversación telefónica con ese sumiso financiero que le ha contado toda su historia y sus fetiches.

"¿Qué placer sientes cuando lames la suela de un zapato?"

A través de una serie de preguntas que Vanessa le hace al sumiso descubrimos el BDSM "BDSM es como bondad, sadismo, masoquismo... unos juegos sexuales de roles" le cuenta el entrevistado. El "esclavo" tal y como quiere que sea denominado, le cuenta a la comunicadora dónde se practican estos juegos: "puede ser en casa de la chica, en tu propia casa o en mazmorras". Asegura que cada vez más personas realizan estas prácticas sin que nos demos cuenta "a simple vista no lo parezco ni yo".

"Me gasto entre 400 y 500 euros al mes"

A la pregunta de "¿Cuánto dinero puedes llegar a pagar al mes por lamer la suela de las zapatillas?" el sumiso, que trabaja como mozo de almacén, confiesa que entre 400 y 500. euros.

"A mí no me parece mal" confiesa Gonzalo Miró

Después de escuchar atentamente la conversación con el sumiso, Miró confesaba que él estaría de acuerdo si se llega a un acuerdo "mientras que haya consentimiento por las partes no me parece mal".

"Yo estoy en mil páginas" confiesa Susanna Griso

Gonzalo Miró preguntaba a Vanessa si ella normalmente sube fotos de sus pies a redes sociales, a lo que la comunicadora contesta que "no". Susanna Griso por su parte asegura que a ella le hacen zoom en sus fotografías hasta llegar a tener sus pies en primer plano "no hace falta subirla concretamente de los pies... yo estoy en mil páginas, me hacen zoom y luego lo suben"

Pámpano se ha despedido ofreciendo una segunda parte de este reportaje de investigación "el sumiso quiere que quedemos..." pero será la Dirección del programa quien decida si se continúa con la entrevista in situ o no "entrevistaríamos al sumiso con su ama y todo lo que allí pase".

