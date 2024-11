¿Qué es una dominatrix financiera? ¿Y un sumiso financiero?: "El esclavo te tiene que dar todos los caprichos"

Lucía es dominatrix financiera, desde hace doce años vive del dinero que le dan sus sumisos a los que también humilla "yo me siento superior" nos confiesa. Es una relación de dominación, al sumiso le excita que Lucia se gaste su dinero y ella lo exige, "el esclavo te tiene que dar toda la serie de caprichos para hacerte la vida más fácil".

Además de que se gasten su dinero, los sumisos quieren que Lucía les envié pruebas de que lo hace "hay sumisos que les excita que les envié ticket, a otros les excita muchísimo que me haga fotos con el dinero, con ropa de marca", además, dice que les gusta que lleve un nivel económico superior a ellos "que ellos en ese mismo mes de todo lo que me han entregado estén comiendo una lata de conservas y yo esté comiendo en un buen restaurante"

Complacer es su deber

En el caso de que el sumiso no cumpla con sus obligaciones es sancionado con multas. Hay sumisos de sesiones diarias y otros que se quieren entregar de forma más seria "a través de un contrato de esclavitud el sumiso se compromete financieramente a complacer a su diosa y a parte si a mí se me encapricha algo el sumiso también me lo va a regalar porque es su deber".

Este contrato está firmado por ambas partes de forma voluntaria, y entre ellas existe una cláusula de liberación "el sumiso tiene que pagar una cantidad por las molestias ocasionadas en el caso que se marche o no pueda pagar".

La mayoría de sumisos que tiene Lucía son de clase media, incluso nos dice que algunos lo llegan a pasar mal por darle sus caprichos, ha llegado a controlar hasta sus cuentas bancarias.

Regalar dinero por placer

Más Espejo habla con uno de los sumisos financieros de Lucía, lleva diez años con ella, para él es su diosa "para mí es una especie de adoración, el objetivo es que ella reciba el dinero" nos cuenta. El envío se lo manda a través de transferencias, ingresos directos en cajeros o incluso en mano" nos explica.

Los ingresos a Lucia al principio eran esporádicos, luego se convirtieron en una cantidad mensual fija y ahora puede ser cualquier tipo de pago "muchas veces son cosas concretas, de decirme oye me quiero ir de vacaciones y se las he pagado" confesaba el anónimo donante.

Además asegura que para él es un esfuerzo económico que es precisamente lo que le gusta "he llegado a pedir un préstamo que he estado pagando durante varios años para dárselo a ella".

