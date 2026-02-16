Acoso escolar
Marta denuncia la indiferencia del colegio en el que su hijo sufría bullying: "Nunca llegaron a abrir un expediente"
Ígor sufrió acoso escolar en el instituto y, cuando sus padres lo denunciaron al centro, se sintieron completamente abandonados.
Publicidad
El suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena este fin de semana vuelve a poner de manifiesto el problema de acoso escolar que existe en España. Tanto es así que un 12.3% del alumnado sufre o conoce casos de bullying.
Ígor es un joven de 18 años que sufrió acoso en el instituto. Sus compañeros se reían de él, le aislaban y le humillaban constantemente, pero lo peor eran las amenazas, ya que le llegaron a decir que le iban a matar. Algo que provocó que, por miedo, dejara de ir a clase.
Su madre, Marta, lo denunció en el colegio, pero asegura que se sintió completamente desamparada. El centro le dijo que, como su hijo había dejado de asistir a clase, no constaba ningún caso de bullying y no se había abierto ningún expediente.
"Su profesora me dijo que eran muchos niños en la clase, que no podía estar pendiente de uno solo", señala Marta, "me dijeron que iban a dar de baja al niño por absentismo escolar".
Más Noticias
- Hablamos con la familia de la menor que se ha quitado la vida en Benalmádena: "Los comentarios que recibía eran por su físico"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades de la pareja del año, Cayetano Rivera y Tamara Gorro
- Cayetano Martínez de Irujo desvela cómo está la relación con sus hermanos: "Con Carlos me llevo bien y con Eugenia también"
Hoy, jóvenes como Ígor, arrastran secuelas provocadas por el acoso escolar que sufrieron en silencio. Una realidad que a muchos menores llega a costarles la vida.
Publicidad