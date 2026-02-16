Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Acoso escolar

Marta denuncia la indiferencia del colegio en el que su hijo sufría bullying: "Nunca llegaron a abrir un expediente"

Ígor sufrió acoso escolar en el instituto y, cuando sus padres lo denunciaron al centro, se sintieron completamente abandonados.

Marta

Publicidad

El suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena este fin de semana vuelve a poner de manifiesto el problema de acoso escolar que existe en España. Tanto es así que un 12.3% del alumnado sufre o conoce casos de bullying.

Ígor es un joven de 18 años que sufrió acoso en el instituto. Sus compañeros se reían de él, le aislaban y le humillaban constantemente, pero lo peor eran las amenazas, ya que le llegaron a decir que le iban a matar. Algo que provocó que, por miedo, dejara de ir a clase.

Su madre, Marta, lo denunció en el colegio, pero asegura que se sintió completamente desamparada. El centro le dijo que, como su hijo había dejado de asistir a clase, no constaba ningún caso de bullying y no se había abierto ningún expediente.

"Su profesora me dijo que eran muchos niños en la clase, que no podía estar pendiente de uno solo", señala Marta, "me dijeron que iban a dar de baja al niño por absentismo escolar".

Hoy, jóvenes como Ígor, arrastran secuelas provocadas por el acoso escolar que sufrieron en silencio. Una realidad que a muchos menores llega a costarles la vida.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Marta

Marta denuncia la indiferencia del colegio en el que su hijo sufría bullying: "Nunca llegaron a abrir un expediente"

Menor Benalmádena

Hablamos con la familia de la menor que se ha quitado la vida en Benalmádena: "Los comentarios que recibía eran por su físico"

Laura Matamoros

Nuevo episodio de la guerra mediática entre Laura Matamoros y su primo Carlo Costanzia: "Me han sacado de su círculo familiar"

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades de la pareja del año, Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Análisis de un maquinista jubilado.
Accidente Adamuz

Un maquinista resuelve la incertidumbre sobre la reapertura del AVE Madrid-Sevilla: "Podría haber limitaciones"

¡Solo utiliza dos segundos para resolver el Panel Final y ganar más de 7.000 euros!
Mejores momentos | 16 de febrero

¡Solo utiliza dos segundos para resolver el Panel Final y ganar más de 7.000 euros!

Miguel ha sido tan rápido en resolver este panel que bien podría ser un exprés.

Miguel prueba suerte dos veces seguidas ¡y llega al Bote!: se embolsa 2.000 euros
Mejores momentos | 16 de febrero

Miguel prueba suerte dos veces seguidas ¡y llega al Bote!: se embolsa 2.000 euros

Después de ver esta jugada en La ruleta de la suerte, se podría decir que Miguel tiene estrella.

El poblado chabolista de Los Vargas.

El poblado de los Vargas, a punto de ser desalojado: "Cada vez que llegan los negros en patera la vivienda digna se la dan a ellos"

Polémica tuit Echenique, sexo Vox

Pablo Echenique publica y borra un controvertido tuit sobre los votantes de Vox y sus preferencias sexuales: "Me pone de los nervios"

Secuestro en Murcia.

La mejor amiga de Salma, la mujer secuestrada 2 años en Murcia: "Cuando le destrozó el ojo me dijo que se había caído por las escaleras"

Publicidad