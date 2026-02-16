Marta denuncia la indiferencia del colegio en el que su hijo sufría bullying: "Nunca llegaron a abrir un expediente"

El suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena este fin de semana vuelve a poner de manifiesto el problema de acoso escolar que existe en España. Tanto es así que un 12.3% del alumnado sufre o conoce casos de bullying.

Ígor es un joven de 18 años que sufrió acoso en el instituto. Sus compañeros se reían de él, le aislaban y le humillaban constantemente, pero lo peor eran las amenazas, ya que le llegaron a decir que le iban a matar. Algo que provocó que, por miedo, dejara de ir a clase.

Su madre, Marta, lo denunció en el colegio, pero asegura que se sintió completamente desamparada. El centro le dijo que, como su hijo había dejado de asistir a clase, no constaba ningún caso de bullying y no se había abierto ningún expediente.

"Su profesora me dijo que eran muchos niños en la clase, que no podía estar pendiente de uno solo", señala Marta, "me dijeron que iban a dar de baja al niño por absentismo escolar".

Hoy, jóvenes como Ígor, arrastran secuelas provocadas por el acoso escolar que sufrieron en silencio. Una realidad que a muchos menores llega a costarles la vida.