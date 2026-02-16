Antena3
Incapaz de viajar para cuidar de su madre enferma tras el accidente de Adamuz: "Me sale más barato pagar una enfermera"

Los precios de los trenes se han disparado tras el accidente de tren de Adamuz, mientras muchas líneas han dejado directamente de funcionar. Viajar por España se ha convertido en una carrera de obstáculos y alternativas como el coche suponen un gasto inasumible para muchos.

El accidente de tren de Adamuz ha cambiado por completo el panorama ferroviario, convirtiendo el viajar en tren en España en una auténtica odisea. Una realidad que afecta a miles de viajeros diariamente.

Uno de los principales problemas es la cancelación de varias líneas o los retrasos en los trenes, algo que ha obligado a muchos viajeros a buscar alternativas, como ir en coche en lugar de en tren.

Otro de los inconvenientes actuales del tren es el precio. Los billetes se han disparado, así como la alternativa del avión, que también se ha convertido en algo inalcanzable. Tanto es así que viajar a Oviedo nos puede costar lo mismo que volar ida y vuelta a nueva York.

Blanca Gomá es una de las personas que ha sufrido las consecuencias del panorama ferroviario. En su caso, lleva desde antes del accidente sin poder ir a ver a su madre de Granada a Madrid, que está enferma y depende de sus cuidados.

"Me sale más barato pagar a una enfermera que ir yo", asegura, "aviones a 400 euros, coches a más de 200...". ¿Hasta cuándo se alargará esta situación?

Viajar en tren

