Se archiva la causa por el apagón nacional del 28 de abril: "No hay indicios de sabotaje terrorista"

La investigación abierta en torno al apagón eléctrico que afectó a gran parte de España el pasado 28 de abril de 2025 ha quedado finalmente archivado al no "existir un mínimo indicio" de que pudiera tratarse de un "sabotaje terrorista", según ha sentenciado el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Se descarta una acción de terrorismo informático

El propio juez Calama decidió abrir una investigación para esclarecer las causas o analizar si pudo tratarse de un caso de ciberterrorismo, no obstante, tras meses de investigaciones los diferentes informes técnicos recabados a lo largo de este tiempo descartan "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".

A su vez, según el auto pudo existir un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica, aunque según el juez estos hechos deben quedar fuera de la vía penal ante la ausencia de cualquier indicio delictivo.

La investigación europea vio fallos en las plantas generadoras

Por otra parte, en octubre de 2025, la investigación europea publicada por Entso-e, se identificó que los principales desencadenantes del apagón fueron "la pérdida casi simultánea de grandes volúmenes de generación renovable y convencional por disparos de protección, la insuficiente absorción/inyección de reactiva tras las desconexiones y la falta de coordinación en la defensa automatizada". O en otras palabras, que algunas grandes plantas generadoras de electricidad dejaron de producir de forma simultánea para protegerse de una sobrecarga, que las otras plantas que quedaban en funcionamiento no tenían capacidad suficiente para absorber las oscilaciones que esta anomalía estaba produciendo y que el sistema no estaba bien organizado para responder a los problemas de forma automática.

"Fue un incidente sin precedentes", explicó el Comisario Europeo de la Energía Dan Jorgensen en la red social X.

En cuanto a los factores que pueden provocar un apagón similar está el problema del aislamiento energético de España. Pese a que geográficamente no lo sea, energéticamente España se comporta como una isla por su limitada capacidad de interconexión con el resto del continente. La propia Redeia reconoció en su informe anual de 2024 el riesgo de "desconexiones" en el sistema por la elevada penetración de renovables sin las capacidades técnicas necesarias.

