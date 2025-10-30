Antena 3 LogoAntena3
Pedro Sánchez

La ironía de Rubén Amón con la comparecencia de Pedro Sánchez: "Espero una escena, sacándole a hombros entre todos sus aliados"

Las críticas al presidente del Gobierno por su actitud en la comisión Koldo del Senado no han cesado a lo largo de toda la mañana. Esas valoraciones también apuntaban a los socios del Gobierno que parecían

Rubén Amón

Andrés Pantoja
Publicado:

Rubén Amón, periodista, escritor y colaborador habitual de Espejo Público, se sumaba a las críticas a la complicidad mostrada por los portavoces de los grupos afines al Gobierno en la comisión de Investigación del caso Koldo. El proceso busca esclarecer los presuntos delitos del exministro Ábalos, Santos Cerdán, el propio Koldo, y las sospechas de financiación irregular del PSOE, por el dudoso origen del dinero en efectivo con que devolvería los gastos a sus altos cargos.

El primero en denunciar la actitud de "la izquierda" española era José Peláez. Que calificaba los agasajos de los aliados del presidente del Gobierno, como "lacayos", y afirmaba que había visto "felpudos con más dignidad".

"Un trabajo fino, fino"

Era justo en mita del turno de pregunta del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, cuando la incredulidad de Amón le llevaba a emplear el sarcasmo, recurriendo a una de sus reconocidas aficiones: "Espero una escena taurina, sacándole a hombros al final entre todos sus aliados".

Susanna Griso advertía de unas conversaciones que habrían mantenido entre el Gobierno y sus socios, para lograr un ambiente tan amistoso durante sus intervenciones: "Es evidente que aquí ha habido un trabajo fino, fino, durante semanas para que los grupos parlamentarios afines al Gobierno se prestasen a hacerle la ola".

"Podemos acreditar que la coalición goza de muy buena salud", sentenciaba Rubén Amón a propósito del ambiente mostrado por los grupos que apoyan al Ejecutivo en el transcurso de esta comisión.

