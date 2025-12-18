Los okupas desalojados del instituto B9 de Badalona pasan ya su segunda noche en la calle

Badalona ha vivido en las últimas horas una situación de tensión social tras el desalojo del antiguo instituto B9, un edificio okupado desde hace tiempo por más de 400 personas. La intervención, ejecutada en cumplimiento de una resolución judicial, ha dejado a todas las personas que se alojaban en el instituto sin un lugar donde pasar la noche, la mayoría de ellas migrantes subsaharianos en situación de vulnerabilidad.

Tras ser expulsados del inmueble, los desalojados pasaron la primera noche durmiendo en la calle, a las puertas del edificio y en sus alrededores, sin una alternativa habitacional inmediata. La ausencia de un dispositivo de emergencia activado por el Ayuntamiento ha obligado a las personas afectadas a improvisar refugios con mantas y cartones y a encender hogueras para combatir el frío nocturno junto a las pertenencias que pudieron recuperar tras el desalojo que efectuaron los Mossos d'Esquadra.

La situación se ha prolongado y los afectados afrontan ya una segunda noche en la calle, lo que ha incrementado la preocupación a los vecinos. La falta de un albergue operativo en Badalona y la negativa municipal, por el momento, a habilitar un espacio de acogida ha agravado un escenario que, según entidades sociales, requiere una respuesta inmediata para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y dignidad.

La Generalitat reclama una solución urgente al Ayuntamiento

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Mónica Martínez Bravo, ha emplazado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a abrir un albergue en la localidad para dar cobijo a los desalojados. En una misiva dirigida a Albiol, Martínez Bravo señala que, después de que tantas personas hayan tenido que dormir en la calle la pasada noche, diversas entidades sociales, entre ellas Cáritas y Creu Roja, se han mostrado dispuestas a dar una solución inmediata.

“Somos conocedores de que el Ayuntamiento de Badalona dispone de un equipamiento municipal, el albergue Can Bofí Vell, cerrado desde hace unos meses, que reuniría las condiciones necesarias y permitiría la atención de urgencia de las personas afectadas”, afirma la consellera en la carta. “Explorar esta vía permitiría dar una solución satisfactoria para todo el mundo, dando cumplimiento las medidas apuntadas por el juzgado y garantizando una atención humanitaria de urgencia”, añade.

Según la misiva, en una reunión mantenida esta tarde con el Ayuntamiento de Badalona y las entidades, las partes han manifestado la disposición a hacerse cargo de la apertura inmediata y la gestión posterior de este albergue. Martínez Bravo recuerda a Albiol que la resolución judicial que aprobó el desalojo también indica que es el Ayuntamiento de Badalona quién debe facilitar los recursos adecuados a esas personas.

