Nacho Gay revela las ausencias y sorpresas de los Grammy Latino: "Podría haber un distanciamiento entre Aitana y Sebastian Yatra"

Sevilla ha albergado la gala número 24 de los Premios Grammy Latino. La ciudad se ha llenado de estrellas de la música, que han desplegado todo su arte en la capital hispalense. Entre los artistas que pasaban por la alfombra roja se encontraban Raw Alejandro y Rosalía, la pareja musical que ha participado la ruptura más sonada del año

El periodista Nacho Gay se encontraba entre los medios que veían la alfombra del otro lado. El comunicador ha compartido con Espejo Público cómo afrontaron los invitados algunas de estas preguntas incómodas. En el caso de Sebastian Yatra señala que estuvo jugando al despiste para no mostrarse en público con la cantante Aitana, con la que mantendría una relación sentimental.

"Ella pinchaba en un evento en una discoteca el día antes de la gala y él no apareció en ningún momento. Mientras que el día de la gala la que no asistió fue ella y eso que no tenía ningún compromiso profesional, según informa Gay.

Hermetismo total sobre la ruptura de Raw Alejandro y Rosalía

Señala Gay que era muy difícil trabajar en la alfombra roja por el aluvión de prensa que había. Una de las preguntas que sobrevolaba el ambiente estaba relacionada con la ruptura de Raw Alejandro y Rosalía. La pareja se alojó en hoteles diferentes y no compartieron ni medio plano ante los focos. Omar Montes comparte representante con Raw Alejandro y conoce bien a la expareja de cantantes. Cuando la prensa le preguntó por el tema hizo una espantada y desapareció de escena.

Los mejores y peores estilismos según Carmen Lomana

Según Carmen Lomana la mujer más elegante de la gala fue la esposa de David Bisbal Rosanna Zanetti que lució un vestido negro de transparencias. Considera que "estaba en el estilo que se lleva en este tipo de eventos pero con elegancia". Paz Vega con un traje de brillos color vino fue la segunda más elegante según la lupa de Lomana.

Entre las peor vestidas sitúa a Jessica Goicoechea, pareja de Marc Bartra, que sorprendió con un vestido escotado en el pecho y el ombligo que dejaba ver sus impresionantes abdominales. Victoria Federica tampoco acertó con su vestido plateado según Lomana. "La vistieron sus sus enemigos, parecía que iba a fregar y o se lo quitó. Siempre la he visto como muy elegante pero no entiendo quién le ha puesto este traje", señalaba.