Nacho Abad, al abogado de la madre que se llevó a sus hijos para no vacunarlos: "Espero que se vacune y que no le pase nada"

Diego y Hugo Kau Mariscal, dos hermanos de 14 y 12 años, desaparecieron en Jerez de la Frontera el pasado 16 de diciembre. El padre de los menores ha denunciado la sustracción de sus dos hijos y señala que su exmujer se los ha llevado para no vacunarlos contra el coronavirus.

Espejo Púbico ha podido hablar con el abogado de la madre, Borja López, el cual señala que "muchas personas están falleciendo por las vacunas y los medios lo están silenciando". Además, indica que desde que la vio en Sevilla el día del juico no ha vuelto a saber nada de su clienta.

Por su parte, el abogado del padre de los menores, manifiesta que el 9 de noviembre se inició una denuncia por sustracción de menores y todavía no se ha descubierto dónde están la mujer y los niños.

A la pregunta de si la madre de los menores es negacioncista de la pandemia del coronavirus y de la vacuna, López señala: "Yo la definiría por objetivista, no como negacionista. Gente que piensa por si misma y que no se cree algo porque lo digan en televisión. Es lo que debería hacer todo el mundo y no estar asustado por este terrorismo mediático y censurara la verdad".

Ante tales declaraciones, el periodista Nacho Abad le ha respondido: "Espero que se vacune y que no le pase nada, se lo deseo. Ha habido mucha gente que se ha muerto por no ponérsela. Yo estoy orgulloso de haberme puesto la tercera dosis".

Además, Abad ha finalizado diciéndole: "Me parece fatal que utilice un medio público para reivindicar que la gente no se vacune".

