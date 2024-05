Muere en un incendio un vecino que aterrorizaba a su bloque en Badalona y era sospechoso de haber decapitado a un hombre

Un hombre ha muerto en el incendio de una vivienda de un bloque de pisos de Badalona (Barcelona). Este vecino, Óscar, tenía amenazado a todo el barrio. Testigos presenciales aseguran que horas antes de que se produjera el incendio se le escuchó gritar: "Se ha cortado una cabeza, puedo cortar más".

Y es que Óscar, la víctima era el sospechoso de matar y decapitar a un hombre con una sierra mecánica. Los vecinos de Badalona siguen con el susto en el cuerpo. Tal y como relatan a las cámaras de Espejo Público, convivir con la víctima era terrorífico. A Óscar se le investiga tras el hallazgo del cráneo de un hombre en Vic. Óscar fue la última persona que estuvo con esta persona, que llevaba mes y medio desaparecida.

Hace días una persona pintó la palabra 'asesino' en el portal. Cada noche la víctima amenazaba a los vecinos, llamaba a las puertas y aseguraba que iba a quemar el edificio.

"Tiraba botellas, latas y barras de hierro por la terraza ante el terror de los vecinos"

Mari Carmen lleva más de 40 años viviendo en el bloque donde se ha producido el incendio. Cuenta que el fallecido en el incendio tenía problemas pero con los vecinos desde siempre. Cada día tiraba botellas, latas, barras de hierro "o lo que pillaba" por la terraza. "Antes de pasar por la calle tenías que mirar que no estuviera en el balcón", reconoce. La Policía acudía, le veían y otra vez se iban. La nieta pequeña de Mari Carmen tenía terror a cruzar la calle.

Asegura además que este hombre consumía alcohol. Su padre murió y su hermano, que vivía con él, abandonó el inmueble. Vivía con otra persona que otros vecinos denominaban como su acompañante. Había estado en la cárcel y en centros psiquiátricos.

Esta vecina lamenta que la administración no haya podido frenar a este hombre ni hacerse cargo de su caso. "Yo no sé si él tenía medios para evitar según qué cosas pero lo que no puede ser es que una persona no deje vivir a una trozo de calle de un barrio y no haya leyes que lo puedan impedir", destaca.