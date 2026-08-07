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Crisis migratoria

Robles, Bolaños, Marlaska y Albares comparecerán en el Congreso a finales de agosto por la crisis de Ceuta

Interior, Exteriores, Defensa y Presidencia solicitarán comparecer en agosto para explicar su actuación tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Crisis Migratoria en Ceuta

Robles, Bolaños, Marlaska y Albares comparecerán en el Congreso | Efe

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Gobierno ha decidido mover ficha tras las críticas recibidas por su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo registrará en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia, a petición propia y en periodo extraordinario, de cuatro ministros para dar explicaciones sobre la actuación desarrollada tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

Los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares; Defensa, Margarita Robles; y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acudirán a las comisiones parlamentarias correspondientes para informar sobre las medidas adoptadas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Según fuentes de Presidencia, el objetivo de estas comparecencias es trasladar al Parlamento la gestión realizada por el Ejecutivo durante los días posteriores a la crisis que vivió la ciudad autónoma.

Comparecencias durante agosto

El Gobierno ha planteado que las sesiones se celebren este mismo mes. La propuesta remitida al Congreso fija la comparecencia de Margarita Robles para el 25 de agosto; la de Félix Bolaños, el día 27; y las de Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, el 28 de agosto, cada uno ante la comisión correspondiente.

La decisión llega apenas un día después de que el Partido Popular registrara en el Congreso y en el Senado solicitudes para que esos mismos ministros comparecieran por la gestión de la crisis migratoria.

Respuesta a las críticas

Desde el Ejecutivo sostienen que, para evitar duplicidades y dada la relevancia del asunto, las explicaciones se ofrecerán en el Congreso de los Diputados, al tratarse de la cámara con prevalencia constitucional para este tipo de iniciativas.

Las comparecencias se producirán en un momento en el que continúan las críticas políticas por la actuación del Gobierno durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta y mientras persiste el debate sobre la respuesta ofrecida por los distintos ministerios implicados.

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