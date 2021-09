El misterioso mensaje de la camiseta de Susanna Griso que ha intrigado a sus compañeros de Espejo Público

Los estilismos que elige la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, siempre son foco de comentarios. Su slooks son observados por los expertos en tendencias e incluso emulados en múltiples ocasiones.

Este viernes la presentadora hacía aparición en el plató con una camiseta con mensaje: 'Love is the answer'. Un detalle que no ha pasado desapercibido. Precisamente el colaborador del programa, Diego Revuelta, le ha preguntado a Griso por esta circunstancia.

"Después de un año y medio de no tocarnos necesito piel"

Haciendo gala de su sentido del humor Susanna señalaba que podría dar muchas respuestas filosóficas. "¿Por qué todo el mundo de lo pregunta esta mañana?, señalaba. "Puedo ponerme muy trascendente, te puedo decir que el amor es siempre la respuesta o que después de año y medio de no tocarnos necesito piel, abrazos y besos", aseguraba Griso.

Sin embargo, tras este preámbulo de justificaciones la presentadora le quitaba trascendencia al asunto y reconocía el motivo de su vestimenta. Y es que su estilita había elegido para ella esa ropa. "Los viernes siempre me pone en vaquerillos y camiseta, así que en fin, ni si quiera me he dado cuenta de la camiseta que llevaba puesta, reconocía.

