El Gobierno asegura que el catalán "no es un requisito" para los inmigrantes como exigen desde Junts

Junts proponen que aprender catalán sea "un requisito" para que las personas migrantes que lleguen a Cataluña puedan obtener un permiso de residencia. Una exigencia que no está contemplada en el acuerdo firmado con el PSOE.

El Partido Socialista Obrero Español y Junts registraron en la Cámara Baja una ley orgánica para la delegación de competencias en la gestión migratoria y que asumirán los Mossos junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La portavoz Nogueras asegura que el marco legislativo que se aplica es el europeo, pero que hay margen a la hora de transponer directivas de la Unión Europea para fijar el catalán como requisito. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, va más allá y apuesta por que el Parlament desarrolle "su propia legislación" en materia de inmigración.

El Gobierno no lo ve factible. La ministra Elma Saiz, en 'Onda Cero', ha afirmado que la lengua "no es un requisito para denegar un permiso, expulsar a una persona de nuestro país o prohibir su entrada" y explica que en estas delegación de competencias se le aplicará la normativa vigente en materia lingüística y en la ley de extranjería: "No es un requisito el conocimiento de una lengua", insiste.

También se ha pronunciado al respecto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha rebajado a un "deseo" el anuncio de Junts de que se exigirá el catalán para obtener el permiso de residencia y ha defendido la constitucionalidad del acuerdo. "Lo que un partido político diga, aspire o desee son justamente eso: aspiraciones, expresiones y deseos", ha aclarado Torres.

Torres se remite al texto presentado en el Congreso y asegura que eso será lo que se vote, independientemente de "otros acuerdos posteriores". "Es el tiempo el que lo dirá", añade.

Junts exige el catalán a los inmigrantes

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, asegura que para su partido es un "requisito" indispensable que los inmigrantes sepan y aprendan catalán si quieren obtener el permiso de residencia.

"Hay diferencias entre Barcelona y Madrid. ¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que sí, claro que se va a pedir. Estamos en Cataluña y en Cataluña hay una lengua oficial, que es el catalán. Igual que si te vas a vivir a Francia, el requisito es aprender francés", asegura

No obstante, Junts reconoce que la ejecución dependerá de la Generalitat, que preside el socialista Salvador Illa, aunque para ellos sería un "requisito indispensable" si gobernaran. Además, defienden que la ley recoge "herramientas" para que la Generalitat la pueda aplicar y pueda dar "respeto a la cultura y valores" de Cataluña, como recoge la proposición de ley.

"Con la petición para asumir de manera integral la delegación de competencias, Catalunya apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge. Este marco de derechos y deberes debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad", recoge el texto, consultado por 'Europa Press'.

Así es acuerdo firmado entre PSOE y Junts

El pacto entre socialistas e independentistas incluye la inclusión de los Mossos d'Esquadra en la gestión de la inmigración en fronteras, una labor que se hará en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. No tendrán competencias en el tráfico de armas o las cuestiones relativas a la seguridad nacional, que seguirán a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También afirman que la última palabra sobre las expulsiones será la del Gobierno de España, que tendrá en cuenta la opinión de la Junta de Seguridad catalana.

En cuanto a los fondos que necesita Cataluña para gestionar las competencias en migración, fuentes de Junts afirman que se van a traspasar los recursos económicos necesarios para que se lleven a cabo.

